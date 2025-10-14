देशभर में इस बार हाड़ कंपा देगी कड़ाके की सर्दी, पारा 15 डिग्री तक पहुंचा 

मानसून की विदाई के बाद अब उत्तर भारत के कई राज्यों में गुलाबी ठंड पड़ना शुरू हो गई है, लेकिन दिन के वक्त तेज धूप परेशान भी कर रही है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक जा पहुंचा है और इस बार समय से पहले हुई बर्फबारी के कारण भयंकर सर्दी पड़ने के आसार बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दक्षिण प्रायद्वीपीय, केरल और तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है।

सर्दी इस कारण पड़ेगी भयंकर सर्दी मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बार ऊपरी हिमालय का 86 फीसदी हिस्सा 2 महीने पहले ही बर्फ से ढक गया है। पिछले दिनों आए पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान 2-3 डिग्री कम होने से बर्फ पिघल नहीं रही। साथ ही दिसंबर में ला नीना सक्रिय होगा, जिससे उत्तर, मध्य और पूर्वी भागों में औसत तापमान 3-4 डिग्री तक गिर सकता है। बर्फ का कैचमेंट एरिया बढ़ने से भी हिमालयी क्षेत्रों और मैदानों में अक्टूबर से ही पारा गिरने लगा है।

तापमान इन राज्यों में तेजी से गिरा पारा राजस्थान में मौसम पूरी तरह साफ हो गया है और आने वाले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, वहीं रात का तापमान गिरने से सर्दी का अहसास होना शुरू हो गया है। सोमवार को प्रदेश में सीकर जिले में 15.5 डिग्री सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। दूसरी मध्य प्रदेश के भोपाल में तापमान 15.8 डिग्री रहा है। उत्तर प्रदेश में शुष्क पछुआ और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

तेज धूप राजधानी में तेज धूप कर रही परेशान दिल्ली में सुबह-शाम के दौरान हल्की ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन दिन के समय तेज धूप चुभ रही है। दिवाली तक मौसम ऐसा ही रहेगा। मंगलवार को राजधानी समेत NCR इलाके में अधिकतम तापमान 32-33 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रह सकता है। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरूग्राम में सुबह हल्की सतही हवाओं से मौसम सुहावना बना हुआ है। दिवाली के बाद NCR में कड़ाके की ठंड की शुरुआत होने के आसार हैं।