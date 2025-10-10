पहाड़ी राज्यों से आ रही सर्द हवाओं से पारा हुआ कम, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम 

पहाड़ी राज्यों से आ रही सर्द हवाओं से पारा हुआ कम, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम
क्या है खबर?
पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के कारण चल रही सर्द हवाओं के प्रभाव से उत्तर भारत में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह-शाम के वक्त अब गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे आ गया है। शुक्रवार को ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत पूर्वात्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
बर्फबारी
बर्फबारी से कई रास्ते हुए बंद
हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों तक हुई बर्फबारी के बाद गुरुवार को मौसम साफ रहा, वहीं इसके कारण लाहौल-स्पीति के केलोंग में सबसे कम तापमान -1 डिग्री दर्ज गया। मनाली-लेह हाईवे दारचा और सरचू के बीच लगातार चौथे दिन बंद रहा। इसके कई अन्य मार्गों पर यातायात थम गया। उत्तराखंड में शुक्रवार को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में हल्की बारिश के साथ भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है।
तापमान
आज कहां होगी बारिश?
उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ शहरों में बूंदाबांदी हो सकती है और ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है। उत्तरी हवाएं चलने से राजस्थान में गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ, जबकि मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 16 डिग्री से नीचे पहुंच गया। यहां 14 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। बिहार में कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन तापमान में गिरावट देखी जा रही है।
दिल्ली
दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में भी बारिश का दौर थमता नजर आ रहा है। यहां 12 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। पहाड़ों से आ रही हवाओं के कारण तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री के आस-पास रहने की संभावना है। हरियाणा में उत्तर-पश्चिमी हवाओं का दौर शुरू होने से सर्दी का अहसास होने लगा है। इस कारण तापमान सामान्य से 7-8 डिग्री तक नीचे आ गया है।