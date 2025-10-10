पहाड़ी राज्यों से आ रही सर्द हवाओं से पारा हुआ कम, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम 

बर्फबारी बर्फबारी से कई रास्ते हुए बंद हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों तक हुई बर्फबारी के बाद गुरुवार को मौसम साफ रहा, वहीं इसके कारण लाहौल-स्पीति के केलोंग में सबसे कम तापमान -1 डिग्री दर्ज गया। मनाली-लेह हाईवे दारचा और सरचू के बीच लगातार चौथे दिन बंद रहा। इसके कई अन्य मार्गों पर यातायात थम गया। उत्तराखंड में शुक्रवार को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में हल्की बारिश के साथ भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है।

तापमान आज कहां होगी बारिश? उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ शहरों में बूंदाबांदी हो सकती है और ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है। उत्तरी हवाएं चलने से राजस्थान में गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ, जबकि मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 16 डिग्री से नीचे पहुंच गया। यहां 14 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। बिहार में कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन तापमान में गिरावट देखी जा रही है।