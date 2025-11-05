LOADING...
देश के इन 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी 
पहाड़ी राज्यों में आज बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है (तस्वीर: एक्स/@RiCkY_847)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 05, 2025
09:01 am
क्या है खबर?

मानसून लौटने के बाद भी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण उत्तर भारत में पारा तेजी से गिर रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को गुजरात, मराठवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

पूर्वानुमान 

इन राज्यों में बारिश का अनुमान 

उत्तर प्रदेश और बिहार में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगह पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। पहाड़ों की बर्फबारी से सुबह कोहरा छाए रहने की उम्मीद है, जबकि रात में तापमान तेजी से लुढ़क सकता है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले एक सप्ताह तक ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की आशंका है।

बर्फबारी 

पहाड़ों की बर्फबारी बढ़ाएगी सर्दी

पहाड़ी राज्यों में 7 नवंबर तक अंधड़ और बादलों की गर्जना के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, ऊना, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के साथ जम्मू-कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। इन राज्यों में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा भी चलेंगी।

ट्विटर पोस्ट

उत्तराखंड़ में शुरू हुई बर्फबारी 

वायु गुणवत्ता 

दिल्ली के AQI में हुआ सुधार 

दिल्ली NCR में अगले 3 दिन तक आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। बुधवार को कुछ जगह बूंदाबांदी होने के आसार हैं। सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा। इस दौरान दिन में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई इलाकों में 350 के पार जा सकता है। मंगलवार को हवा चलने के कारण इसमें गिरावट देखने को मिली और 'बहुत खराब' से 'खराब' श्रेणी में आ गया। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं से राजधानी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी।