देश के इन 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी 

पूर्वानुमान इन राज्यों में बारिश का अनुमान उत्तर प्रदेश और बिहार में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगह पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। पहाड़ों की बर्फबारी से सुबह कोहरा छाए रहने की उम्मीद है, जबकि रात में तापमान तेजी से लुढ़क सकता है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले एक सप्ताह तक ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की आशंका है।

बर्फबारी पहाड़ों की बर्फबारी बढ़ाएगी सर्दी पहाड़ी राज्यों में 7 नवंबर तक अंधड़ और बादलों की गर्जना के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, ऊना, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के साथ जम्मू-कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। इन राज्यों में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा भी चलेंगी।

ट्विटर पोस्ट उत्तराखंड़ में शुरू हुई बर्फबारी #WATCH | Uttarakhand: Visuals from Badrinath Dham as parts of Chamoli district received fresh snowfall today



(Source: Shri Badarinath Temple Committee) pic.twitter.com/uLatqCjQD9 — ANI (@ANI) November 5, 2025