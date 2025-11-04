पहाड़ों की बर्फबारी और मैदानों की बारिश बढ़ाएगी सर्दी, दिल्ली में ऐसा रहेगा मौसम 

#WATCH | Delhi: To mitigate pollution, water being sprinkled with the help of an NDMC (New Delhi Municipal Council) vehicle in the area around Lodhi Road. AQI around the area is 153, categorised as 'Moderate' by the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/6fgB2dMi9V

उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में सुबह-शाम कोहरा पड़ने लगा है और आने वाले 48 घंटों में पारा 2-4 डिग्री तक नीचे आ सकता है। बिहार में भी ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन दोपहर के वक्त धूप में अभी भी तेजी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में अगले 24-48 घंटों में बारिश के साथ 50-70 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। इससे न्यूनतम तापमान 8-12 डिग्री तक गिर सकता है।

अनुमान

पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में 4-5 नवंबर को बर्फबारी और उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के कारण शीतलहर चलने का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर-पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल बरस सकते हैं।