पहाड़ों की बर्फबारी और मैदानों की बारिश बढ़ाएगी सर्दी, दिल्ली में ऐसा रहेगा मौसम 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 04, 2025
09:05 am
पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मंगलवार (4 नवंबर) को देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजस्थान समेत कुछ राज्यों में बादल छाए रहने के साथ सुबह से ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। इसके साथ ही उत्तर भारत में सर्दी दस्तक देने की तैयारी में है और कई जगह सुबह-शाम हल्का कोहरा दिख रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है।

राजधानी में नहीं थम रहा प्रदूषण 

दिल्ली में सुबह की शुरुआत प्रदूषण के कारण छाई धुंध के साथ हो रही है। शाम को भी ठंड का अहसास हो रहा है, लेकिन अभी कड़ाके की ठंड का इंतजार है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 4 और 5 नवंबर को हल्की बारिश हो सकती है। प्रदूषण की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, मंगलवार सुबह राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 303 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है।

दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए पानी का छिड़काव

इन राज्यों में दिख रहा कोहरा 

उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में सुबह-शाम कोहरा पड़ने लगा है और आने वाले 48 घंटों में पारा 2-4 डिग्री तक नीचे आ सकता है। बिहार में भी ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन दोपहर के वक्त धूप में अभी भी तेजी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में अगले 24-48 घंटों में बारिश के साथ 50-70 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। इससे न्यूनतम तापमान 8-12 डिग्री तक गिर सकता है।

पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में 4-5 नवंबर को बर्फबारी और उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के कारण शीतलहर चलने का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर-पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल बरस सकते हैं।