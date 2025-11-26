बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट 

कोहरा राजधानी समेत कई राज्यों में छाया कोहरा दिल्ली में बुधवार सुबह कोहरा छाए ने संभावना है। इस दाैरान अधिकतम तापमान 23-24 डिग्री के बीच और न्यूनतम 8-10 डिग्री तक गिर सकता है। इससे सटे उत्तर प्रदेश में मध्यम कोहरा और कुछ हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। अधिकतम तापमान 24-26 और न्यूनतम 8-11 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। हरियाणा में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण रात के पारे में 4.5 डिग्री तक की गिरावट आई, जबकि पंजाब में हल्की धुंध नजर आने लगी है।

बारिश राजस्थान में इस दिन होगी बारिश राजस्थान में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे आ गया। 27 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ जिलों में 2 दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे सर्दी जोर पकड़ सकती है। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाएं नहीं चलने से दिन में ठंडक बढ़ गई है, जबकि रात के तापमान में 5-6 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बादल छाए रहने के कारण भी ठंड बढ़ गई है।