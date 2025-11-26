बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट 

बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
क्या है खबर?
पहाड़ी राज्यों से आ रही सर्द हवाओं के कारण उत्तरी भारत में ठंड का जोर बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में बर्फबारी होने से शीतलहर चलने के आसार हैं। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने से दक्षिण राज्यों में भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान-निकोबार द्वीप, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है।
कोहरा
राजधानी समेत कई राज्यों में छाया कोहरा
दिल्ली में बुधवार सुबह कोहरा छाए ने संभावना है। इस दाैरान अधिकतम तापमान 23-24 डिग्री के बीच और न्यूनतम 8-10 डिग्री तक गिर सकता है। इससे सटे उत्तर प्रदेश में मध्यम कोहरा और कुछ हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। अधिकतम तापमान 24-26 और न्यूनतम 8-11 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। हरियाणा में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण रात के पारे में 4.5 डिग्री तक की गिरावट आई, जबकि पंजाब में हल्की धुंध नजर आने लगी है।
बारिश
राजस्थान में इस दिन होगी बारिश
राजस्थान में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे आ गया। 27 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ जिलों में 2 दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे सर्दी जोर पकड़ सकती है। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाएं नहीं चलने से दिन में ठंडक बढ़ गई है, जबकि रात के तापमान में 5-6 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बादल छाए रहने के कारण भी ठंड बढ़ गई है।
पाला
पहाड़ों पर जमने लगा पाला
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाला गिरने से ठंड का प्रकाेप बढ़ गया है। केदारनाथ और आदि कैलाश में तापमान माइनस 16 डिग्री तक पहुंच गया। जम्मू-कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड के कारण पाला बर्फ की तरह जम गया। यहां पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस 4 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अगले 2 दिन तक घने कोहरा का यलो अलर्ट जारी किया है, वहीं लाहौल स्पीति में पारा माइनस 7 डिग्री तक गिर चुका है।