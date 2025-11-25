इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख से कोई खतरा नहीं, भारत में उड़ान संचालन सुचारू

संदेश

मंत्रालय ने क्या कहा?

मंत्रालय ने एक्स पर कहा, 'इथियोपिया में ज्वालामुखी की राख के पूरब की ओर बढ़ने के बाद, मंत्रालय-एयर ट्रैफिक कंट्रोल-मौसम विभाग, एयरलाइंस और इंटरनेशनल एविएशन एजेंसियों के साथ काम कर रहा है। AAI ने जरूरी NOTAM जारी कर सभी प्रभावित उड़ानों को जानकारी दी है। पूरे भारत में ऑपरेशन ठीक हैं। सिर्फ कुछ उड़ानों का मार्ग परिवर्तन और नीचे उतारा गया है। चिंता की कोई बात नहीं। हम हालात पर नजर रखे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए अपडेट देंगे।'