इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख से कोई खतरा नहीं, भारत में उड़ान संचालन सुचारू
क्या है खबर?
इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उसकी राख फैलने से भारतीय एयरलाइंस कंपनियां और यात्री चिंता में थे, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने बयान जारी किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि यात्रियों और एयरलाइंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उड़ान संचालन स्थिर है और सुचारू रूप से चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि वह हालात पर नजदीकी से नजर बनाए हुए है।
संदेश
मंत्रालय ने क्या कहा?
मंत्रालय ने एक्स पर कहा, 'इथियोपिया में ज्वालामुखी की राख के पूरब की ओर बढ़ने के बाद, मंत्रालय-एयर ट्रैफिक कंट्रोल-मौसम विभाग, एयरलाइंस और इंटरनेशनल एविएशन एजेंसियों के साथ काम कर रहा है। AAI ने जरूरी NOTAM जारी कर सभी प्रभावित उड़ानों को जानकारी दी है। पूरे भारत में ऑपरेशन ठीक हैं। सिर्फ कुछ उड़ानों का मार्ग परिवर्तन और नीचे उतारा गया है। चिंता की कोई बात नहीं। हम हालात पर नजर रखे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए अपडेट देंगे।'
बादल
भारत से चीन के लिए रवाना हुए बादल
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि राख का गुबार मंगलवार शाम 7:30 बजे तक भारतीय हवाई क्षेत्र से हट जाएगा और अब ये उपमहाद्वीप से दूर जा रहा है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि राख का गुबार चीन की ओर बढ़ रहे हैं और आज शाम तक भारत से निकल जाएंगे। यह सोमवार को गुजरात में प्रवेश किया था और रात भर में राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में फैल गया था।