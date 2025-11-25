LOADING...
कई राज्यों में प्रदूषण के कारण धुंध नजर आ रही है

दिल्ली समेत कई राज्यों में पारा 10 डिग्री से नीचे, दक्षिण भारत में चक्रवात का अलर्ट 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 25, 2025
09:12 am
क्या है खबर?

देश के उत्तरी हिस्सों में सर्दी सुबह-शाम जोर पकड़ने के साथ दोपहर के वक्त भी असर दिखाने लगी है। आगामी दिनों में हवा का रुख बदलने से तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर का दौर शुरू होगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में बन रहा नए मौसम तंत्र के चक्रवाती तूफान में बदलने की चेतावनी दी है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों में भारी बारिश हो सकती है।

बारिश 

राजस्थान में बूंदाबांदी से बढ़ेगी सर्दी

राजस्थान में सोमवार को कई जिलों में दिन के तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट हुई, वहीं 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27-28 नवंबर को कुछ जिलों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में बादल छाने और सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है, जिससे रात का तापमान 8-10 डिग्री के बीच पहुंच गया। प्रदेश में अगले 4 दिन तक शीतलहर से राहत रहेगी।

तापमान 

बिहार में और गिरेगा पारा 

उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 15-20 किमी/घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे पारा तेजी से नीचे गिर सकता है। बिहार में कई जिलों में सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है और 1-2 दिन में न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। राजधानी दिल्ली में भी सोमवार को पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया। मंगलवार सुबह धुंध की मोटी चादर के साथ औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 363 दर्ज किया गया।

ट्विटर पोस्ट

दिल्ली में नजर आई धुंध 

अलर्ट 

भारी बारिश के कारण यहां बंद किए स्कूल-कॉलेज

तमिलनाडु के कई जिलों में सोमवार सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। पुडुचेरी और कराईकल के कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश के चलते मदुरै में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के बद्रीनाथ में सोमवार को तापमान माइनस 12 डिग्री पहुंच गया, जिससे यहां नदी और झरने जम गए। हिमाचल प्रदेश और जम्मू में बर्फबारी से फिसलन, ठंडी हवा और कम दृश्यता से जनजीवन प्रभावित हो रहा है।