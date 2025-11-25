दिल्ली समेत कई राज्यों में पारा 10 डिग्री से नीचे, दक्षिण भारत में चक्रवात का अलर्ट 

बारिश राजस्थान में बूंदाबांदी से बढ़ेगी सर्दी राजस्थान में सोमवार को कई जिलों में दिन के तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट हुई, वहीं 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27-28 नवंबर को कुछ जिलों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में बादल छाने और सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है, जिससे रात का तापमान 8-10 डिग्री के बीच पहुंच गया। प्रदेश में अगले 4 दिन तक शीतलहर से राहत रहेगी।

तापमान बिहार में और गिरेगा पारा उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 15-20 किमी/घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे पारा तेजी से नीचे गिर सकता है। बिहार में कई जिलों में सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है और 1-2 दिन में न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। राजधानी दिल्ली में भी सोमवार को पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया। मंगलवार सुबह धुंध की मोटी चादर के साथ औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 363 दर्ज किया गया।

ट्विटर पोस्ट दिल्ली में नजर आई धुंध #WATCH | Delhi | Visuals from India Gate as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) around the area is 328, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/XgPhdJgAPV — ANI (@ANI) November 25, 2025