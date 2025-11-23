उत्तर भारत में बर्फबारी से शीतलहर और कोहरे की मार, मौसम विभाग ने दिया अलर्ट
क्या है खबर?
उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। शीतलहर के साथ-साथ अब कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में धुंध के कारण दृश्यता 100 मीटर तक रह गई है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होने लगी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले 1-2 दिनों में पारा और गिरने के साथ घना कोहरा छाने और शीतलहर का प्रकोप बढ़ने की संभावना जताई है।
कोहरा
कोहरे के कारण होने लगी परेशानी
मध्य प्रदेश के कई शहरों में सुबह घना कोहरा छाने लगा है, वहीं तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। सबसे कम पचमढ़ी में 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में शीतलहर चलने का अलर्ट है। उत्तर-पश्चिम से आ रही सर्द हवाओं के कारण राजस्थान में भी धुंध के साथ ठंड बढ़ गई है। शनिवार को सबसे कम तापमान माउंट आबू में 2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री का इजाफा हुआ।
बारिश
पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश का जोर
उत्तराखंड की पहाड़ी चोटियों पर ठंड ने परेशानी बढ़ा दी है, जबकि मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने लगा है। चमोली में धार्मिक स्थल देवताल का पानी जमने लगा है, वहीं बद्रीनाथ में तापमान -11 डिग्री तक पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी जारी है, जिससे अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम 2 डिग्री तक रह सकता है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट है।
ट्विटर पोस्ट
पुडुचेरी के कई हिस्सों में हो रही बारिश
#WATCH | Puducherry: Rain lashes parts of the city due to the low-pressure area formed in the Bay of Bengal. pic.twitter.com/A953PERxjZ— ANI (@ANI) November 23, 2025
प्रदूषण
राजधानी में चलेगी शीतलहर
दिल्ली में रविवार से ठंड बढ़ेगी और सुबह के वक्त हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में मौसम खुलने के साथ ही धूप निकलेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री तक जा सकता है। प्रदूषण की बात करें तो रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। समीपवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री गिरने और कोहरा छाने का अनुमान है।