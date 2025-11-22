प्रधानमंत्री ने G-20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, विकास के मानकों को बदलने की मांग की

बयान प्रधानमंत्री बोले- ये विकास मानकों पर फिर से सोचने का समय प्रधानमंत्री ने कहा, "फिलहाल हमारे लिए अपने विकास मानकों पर फिर से सोचने और ऐसे विकास पर ध्यान केंद्रित करने का सही समय है, जो सबको साथ लेकर चलने वाली हो। भारत के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का सिद्धांत आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। मैंने अपने हर तरह की ग्रोथ के सपने को पूरा करने के लिए कुछ प्रस्ताव पेश किए हैं। पहला है- G20 ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी बनाना। इस मामले में भारत का इतिहास बहुत अच्छा रहा है।"

प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने रखे 3 प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने 3 पहल पेश की। 1. वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार​​​: ऐसी ज्ञान-परंपराएं जो सदियों से विभिन्न हिस्सों में प्रकृति-संतुलन, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता को बनाए रखती हैं। 2. G20 अफ्रीका स्किल इनिशिएटिव: अफ्रीकी युवाओं के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना। 3. ड्रग्स के खिलाफ पहल: प्रधानमंत्री ने ड्रग तस्करी, अवैध धन और आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए सदस्य देशों के वित्तीय, सुरक्षा और शासन तंत्र को एकजुट करने की बात कही।

रामाफोसा का संबोधन दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति बोले- हम सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा, "पहली बार दक्षिण अफ्रीका की धरती पर यह सम्मेलन होना गर्व की बात है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। दक्षिण अफ्रीका ने एकजुटता, समानता और स्थिर विकास को प्राथमिकता बनाया है। हम दुनिया के सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, खासकर उन देशों के साथ जो विकास में पीछे रह गए हैं। समानता के तहत हम सभी के लिए बराबर अवसर और विकल्प बनाने पर काम कर रहे हैं।"

इटली इटली और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से मिले मोदी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नासरेक एक्सपो सेंटर में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की बातचीत का एक वीडियो सामने आया है। वहीं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी ने परिवर्तनकारी परिणामों के साथ 5 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस दौरान रक्षा और सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और व्यापार पर चर्चा हुई।