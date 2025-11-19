LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / पहाड़ी राज्यों में शून्य से नीचे पहुंचा पारा, जानिए देशभर में कैसा रहेगा मौसम 
पहाड़ी राज्यों में शून्य से नीचे पहुंचा पारा, जानिए देशभर में कैसा रहेगा मौसम 
देश में अगले कुछ दिनों में रात का तापमान तेजी से गिरने का अनुमान है

पहाड़ी राज्यों में शून्य से नीचे पहुंचा पारा, जानिए देशभर में कैसा रहेगा मौसम 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 19, 2025
09:06 am
क्या है खबर?

पहाड़ी राज्यों में बिगड़े मौसम का असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। इस कारण उत्तर भारत में दिसंबर जैसी सर्दी का अहसास हो रहा है। बर्फबारी के कारण पारा तेजी से गिर रहा है और शीतलहर के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

प्रदूषण 

दिल्ली में ठंड के साथ बढ़ रहा प्रदूषण 

दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। बुधवार को यहां शीतलहर चलने की संभावना है। ठंड के साथ-साथ राजधानी में हवा भी बेहद खराब बनी हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ज्यादातर इलाकों में 400 के ऊपर पहुंच गया, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे सटे उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाएं चलने के साथ हल्का कोहरा छाने का अनुमान है, वहीं बिहार में भी शीतलहर की स्थिति रहेगी।

कोहरा 

कई जगह नजर आने लगा कोहरा 

उत्तर भारत से चल रही बफीर्ली हवाओं से राजस्थान में मंगलवार को सबसे ज्यादा सर्दी नागौर, फतेहपुर में रही। यहां न्यूनतम तापमान क्रमश: 5.5 और 5.3 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि माउंट आबू में शून्य पर चला गया। मध्य प्रदेश में मंगलवार को राजगढ़ का तापमान सबसे कम 5.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहां बुधवार को कोहरा पड़ने और शीतलहर चलने के आसार हैं। पहाड़ी राज्य जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह तापमान माइनस में चला गया है।

ट्विटर पोस्ट

मध्य प्रदेश के छतरपुर में छाया कोहरा 