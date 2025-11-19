देश में अगले कुछ दिनों में रात का तापमान तेजी से गिरने का अनुमान है

पहाड़ी राज्यों में शून्य से नीचे पहुंचा पारा, जानिए देशभर में कैसा रहेगा मौसम

क्या है खबर?

पहाड़ी राज्यों में बिगड़े मौसम का असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। इस कारण उत्तर भारत में दिसंबर जैसी सर्दी का अहसास हो रहा है। बर्फबारी के कारण पारा तेजी से गिर रहा है और शीतलहर के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बारिश का अलर्ट जारी किया है।