उत्तर भारत में बढ़ता जा रहा शीतलहर का प्रकोप, दक्षिण राज्यों में बारिश का अलर्ट 

उत्तर भारत में बढ़ता जा रहा शीतलहर का प्रकोप, दक्षिण राज्यों में बारिश का अलर्ट
क्या है खबर?
पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं ने उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ा दिया है। कई राज्याें शीतलहर ने कंपकंपी छुड़ा दी है। उत्तराखंड में झरने और झील का पानी जमने लगा है, वहीं राजस्थान के माउंट आबू में ओस की बूंदें जम गई हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। दूसरी तरफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
पहाड़ी राज्य
4-5 डिग्री तक गिरेगा तापमान
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण सर्दी कहर बरपाने लगी है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पारा माइनस 8 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे ऋषिगंगा झरना, शेषनेत्र झील और नदियों का पानी जम गया। मंगलवार को बादल छाने से सर्दी का असर और तेज होने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला को छोड़कर बाकी जगह रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया। IMD के अनुसार, पहाड़ी इलाकों के तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट आ सकती है।
तापमान
राजस्थान में जमने लगी ओस
उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राजस्थान में 2021 के बाद पहली बार नवंबर में पारा 5 डिग्री से नीचे आ गया है। सोमवार को फतेहपुर में सबसे कम 4.9 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि 15 शहरों में 5-10 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। माउंट आबू में 15 साल में पहली बार नवंबर में ही पारा शून्य पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को पूर्वी हिस्से के 13 शहरों में शीतलहर चलने का अलर्ट दिया है।
शीतलहर
इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट
मध्य प्रदेश में सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते मंगलवार को भोपाल, इंदौर और राजगढ़ समेत 26 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं ठिठुरा देंगी, जबकि बिहार में पारा तेजी से गिरने के साथ सुबह के समय शीतलहर चलने की संभावना है। पंजाब में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि हरियाणा में राजस्थान से सटे इलाकों में 4.7 डिग्री तक पहुंच गया।
दिल्ली
राजधानी में वायु की गुणवत्ता खराब
दिल्ली में ठंड का प्रकोप तेज हो गया है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो 3 साल में सबसे कम है। मौसम विभाग ने राजधानी में शीतलहर चलने चेतावनी देते हुए अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री के आस-पास रहने का अनुमान जताया है। प्रदूषण की बात करें तो सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब श्रेणी में 341 दर्ज किया गया। प्रदूषित हवा के कारण कोहरा छाया हुआ है।
बारिश
भारी बारिश के बीच स्कूल-कॉलेज बंद
उत्तर भारत में सर्दी कहर बरपा रही है, वहीं दक्षिण राज्यों में बारिश पीछा नहीं छोड़ रही। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण पिछले कुछ दिनों से यहां लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार को भारी बारिश की चेतावनी के चलते चेन्नई और आस-पास के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पुडुचेरी और कराईकल बारिश का दौर शुरू हो गया है और यहां भी 18 नवंबर को स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
ट्विटर पोस्ट
दक्षिण राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
#WATCH | All government and government-aided schools, private schools and all colleges in Puducherry and Karaikal will remain closed today due to a heavy rain warning pic.twitter.com/8cZLS3Igot— ANI (@ANI) November 18, 2025