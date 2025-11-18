दिल्ली विस्फोट मामले में ED ने अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े 30 ठिकानों पर छापा मारा
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी शामिल हो गया है। उसने मंगलवार तड़के हरियाणा की फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े 30 ठिकानों की तलाशी ली है। जांच के लिए टीम दिल्ली-NCR में थी। जांच एजेंसी ने विश्वविद्यालय से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं पर धन शोधन निवारण एक्ट (PMLA) के तहत मामला भी दर्ज किया है। छापेमारी सुबह 5 बजे शुरू हुई।
जांच
विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों से पूछताछ
ED की टीम विश्वविद्यालय से संबंधित ट्रस्टियों और अन्य व्यक्तियों के परिसरों पर तलाशी ले रही है। वह दिल्ली में ओखला स्थित कार्यालय भी पहुंची थी। केंद्रीय एजेंसी ने यह अभियान दिल्ली पुलिस द्वारा अल-फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को जालसाजी और धोखाधड़ी के मामलों में 2 समन जारी करने के एक दिन बाद चलाया है। सिद्दीकी को विश्वविद्यालय की मान्यता और वित्तपोषण से जुड़े दस्तावेज लेकर दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के कार्यालय जाना है।
कनेक्शन
लाल किला विस्फोट से जुड़े हैं विश्वविद्यालय के तार
दिल्ली विस्फोट में 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से अधिक घायल हुए हैं। घटना से एक दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया था। इनकी गिरफ्तारी से जैश आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ और 2,900 किलो विस्फोटक के साथ हथियार बरामद हुए। ये दोनों अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े थे। विस्फोट में मारा गया संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर नबी भी अल-फलाह में पढ़ाता था, जिससे विश्वविद्यालय जांच के घेरे में है।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में ओखला स्थित कार्यालय में जांच
#WATCH | Delhi terror blast case: Raid by a central agency underway at the Okhla (Delhi) office of Al-Falah University located in Faridabad, Haryana— ANI (@ANI) November 18, 2025
More details are awaited pic.twitter.com/rWrJUyCFQv