उत्तर भारत में आने वाले 6-7 दिन भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं

उत्तर-मध्य भारत में 3 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, एक सप्ताह तक लू चलने का अलर्ट

क्या है खबर?

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत गर्मी से तप रहा है। सोमवार को कई राज्यों में पारा 46 डिग्री से ऊपर चला गया, वहीं उत्तर प्रदेश का बांदा 47.6 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 24 मई तक तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। इसके चलते राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में एक सप्ताह तक लू चलने का पूर्वानुमान है।