राजस्थान में 48 डिग्री के पार पहुंचा पारा, पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का अलर्ट

गर्मी बाड़मेर रहा सबसे गर्म शहर राजस्थान का बाड़मेर लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां दिन का तापमान 48.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बुधवार को 3 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। बिहार के कई जिलों में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में लू चलने के आसार हैं।

तापमान राजधानी में बढ़ेगा तापमान दिल्ली समेत NCR में 13 मई को आंशिक बादल छाए रहेंगे और शाम होते-होते मौसम में अचानक बदलाव आ जाएगा और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री और न्यूनतम 25-27 डिग्री रह सकता है। अगले 7 दिनों में राजधानी के तापमान में 3-5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। पंजाब में भी गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। इसके चलते कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है।

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