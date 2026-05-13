राजस्थान में 48 डिग्री के पार पहुंचा पारा, पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का अलर्ट
क्या है खबर?
उत्तर भारत के कई हिस्सों में सूरज की तपिश प्रचंड़ होती जा रही है। राजस्थान में पारा 48 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। दूसरी तरफ, पूर्वाेत्तर, पूर्व और दक्षिण राज्यों में अंधड़, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 11 राज्यों में मौसम खराब होने का पूर्वानुमान जताया है। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
गर्मी
बाड़मेर रहा सबसे गर्म शहर
राजस्थान का बाड़मेर लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां दिन का तापमान 48.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बुधवार को 3 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। बिहार के कई जिलों में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में लू चलने के आसार हैं।
तापमान
राजधानी में बढ़ेगा तापमान
दिल्ली समेत NCR में 13 मई को आंशिक बादल छाए रहेंगे और शाम होते-होते मौसम में अचानक बदलाव आ जाएगा और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री और न्यूनतम 25-27 डिग्री रह सकता है। अगले 7 दिनों में राजधानी के तापमान में 3-5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। पंजाब में भी गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। इसके चलते कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है।
मौसम
पहाड़ों पर जारी रहेगा खराब मौसम
उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंका है। इस दौरान 40-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। कुल्लू, मंडी और शिमला में आंधी-बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट है। दक्षिण राज्य- तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना है।