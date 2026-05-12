4 दिन पहले दस्तक दे सकता है मानसून, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

देश में अलग-अलग मौसम के रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में अंधड़, मूसलधार बारिश, ओलावृष्टि ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। दूसरी तरफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लू का असर देखा जा रहा है। सोमवार को सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान के बाड़मेर में 47.3 डिग्री दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर-पश्चिम और पूर्वी इलाकों में आंधड़-बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी।

मानसून इस कारण जल्दी आएगा मानसून IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रही मौसमी गतिविधियाें से मानसून आगे बढ़ने का संकेत मिल रहा है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के आस-पास का मौसम दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल होने से दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। केरलम में मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून है। इस बार 25-27 मई के बीच ही पहुंचने की संभावना है।

खराब मौसम पहाड़ों पर हो रहा भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में सोमवार को खराब मौसम के चलते कहीं घरों और स्कूलों की छतें उड़ गईं, कहीं पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इससे भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम बिगड़ने की चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि या बर्फबारी होने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही इस दौरान भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है।

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ट्विटर पोस्ट जम्मू-कश्मीर में जारी है बारिश #WATCH | Jammu and Kashmir: Rain lashes parts of Doda district. pic.twitter.com/omyTq0XJqP — ANI (@ANI) May 12, 2026

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अलर्ट इन राज्यों में बारिश-अंधड़ की चेतावनी मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश के साथ अंधड़ और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। बिहार में कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं और हवा की रफ्तार 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रह सकती है।

राहत राजधानी में रहेगी गर्मी से राहत दिल्ली समेत NCR के लोगों को फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 12 मई को राजधानी में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके कारण अगले 3 दिनों में तापमान में 1-2 डिग्री तक गिरावट देखने को मिल सकती है। पंजाब और हरियाणा में भी मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है।