पहाड़ों की बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, जानिए चक्रवात कहां मचाएगा तबाही

बर्फबारी पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुफरी, लाहौल-स्पीति और रोहतांग पास बर्फ की चादर बिछ गई है, वहीं 15 शहरों का तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया। यहां 4-5 दिसंबर को बारिश-बर्फबारी का अलर्ट है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और उत्तराखंड के औली, केदारनाथ घाटी, चोपता में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान माइनस 10 डिग्री तक गिर गया, जिससे नदी-नाले जमने लगे हैं। केदारनाथ में तापमान -14 डिग्री दर्ज किया गया।

चक्रवात कमजोर पड़ने लगा चक्रवात चक्रवात 'दितवाह' अब कमजोर होकर रविवार रात एक गहरे अवदाब में बदल गया। साथ ही बुधवार सुबह तक और कमजोर होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार सुबह तक यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में, उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से करीब 20 किलोमीटर दूर रहेगा। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में बारिश होने की संभावना है। इसके प्रभाव के कारण मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।

ट्विटर पोस्ट चक्रवात के असर से तमिलनाडु में हो रही बारिश #WATCH | Tiruvallur, Tamil Nadu | Heavy rains lash the district in the aftermath of cyclone Ditwah pic.twitter.com/Xrc0RtTCwG — ANI (@ANI) December 1, 2025

सर्दी उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट राजस्थान में रविवार को कई शहरों में रात का तापमान 1-3 डिग्री तक गिर गया। यहां झुंझुनूं और सीकर जिलों में 3-4 दिसंबर को शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी है। भोपाल में पारा 5.2 डिग्री पहुंच गया, जो 84 साल में सबसे कम रहा। आगामी दिनों में कई शहरों में शीतलहर चलने के आसार हैं। बिहार में चक्रवात 'दितवाह' के कारण सोमवार को कई जिलों में बादल छाए रहेंगे।