मुंबई में 'गभीर' स्थिति में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लागू की गई GRAP-4 की पाबंदियां

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हवा में भी जहर घुल गया है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गभीर' श्रेणी में पहुंच गया है। इसको देखते हुए प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई है। ये पाबंदी मझगांव, देवनार, मालाड, बोरीवली ईस्ट, चाकला- अंधेरी ईस्ट, नेवी नगर, पवई और मुलुंड जैसे उच्च-प्रदूषण वाले इलाकों में लागू की गई है।

पाबंदी GRAP-4 के तहत लागू रहेंगी ये पाबंदियां मुंबई में अब GRAP-4 की पाबंदियों के तहत निर्माण और धूल फैलाने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसी तरह 50 से अधिक निर्माण और रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) साइट्स को काम बंद करने के नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा छोटी इंडस्ट्रीज जैसे बेकरी, मार्बल कटिंग यूनिट्स को स्वच्छ प्रक्रियाओं में बदलाव का निर्देश दिया गया है। बता दें कि मुंबई के इन हिस्सों में AQI का स्तर 300 से अधिक दर्ज किया गया है।

कदम BMC ने क्या उठाए हैं कदम? वायु की गुणवत्ता खराब होने के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने हर वार्ड में फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात कर दिए हैं, जिनमें इंजीनियर, पुलिसकर्मी और GPS-ट्रैक्ड वाहन शामिल हैं। हालिया निरीक्षण में 70 साइट्स की जांच हुई, जिनमें से 53 नियमों का उल्लंघन करते पाई गई और उन्हें तुरंत नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब BMC अधिकारी इन साइट्स की नियमित जांच करेंगे और अगर वह संचालित पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

