होम / खबरें / देश की खबरें / देश के 8 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट, पहाड़ी राज्यों में बिछी बर्फ की चादर 
पहाड़ी राज्यों में ताजा बर्फबारी के कारण बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 09, 2025
09:14 am
क्या है खबर?

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू होने से उत्तर भारत में ठिठुरा देने वाली सर्दी पड़ रही है। बर्फीली हवाओं के कारण अधिकांश शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में शीतलहर की स्थिति बनेगी। इसी के साथ 8 शहरों- पटना, पूर्णिया, किशनगंज, रांची, जमशेदपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा और प्रयागराज में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।

तापमान 

दिल्ली में 6 डिग्री तक गिर सकता है पारा 

पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार को दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिला और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो गया, जिससे सर्दी का अहसास कम हुआ। बुधवार से तापमान में फिर गिरावट आने लगेगी और 11-12 दिसंबर को 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार सुबह के समय कोहरा और धुंध छाई रहेगी, जबकि दिन में हल्के बादल छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रह सकता है।

शीतलहर 

इन राज्यों में परेशान करेगी शीतलहर 

राजस्थान में 10 दिसंबर से शीतलहर महसूस होगी। सीकर, चूरू, झुंझुनूं और नागौर में 2 दिन का यलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में 1-2 डिग्री तक गिरावट देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी दी है और कई शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे जा सकता है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में तेज हवाएं चलने से लोगों को परेशान हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश में कोहरे का प्रकोप रहेगा।

बर्फबारी

पहाड़ी राज्यों में हो रही जमकर बर्फबारी 

उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को बर्फ की सफेद परत बिछ गई है। नदी, नाले और झरने भी जम गए हैं। केदारनाथ में तापमान माइनस 17 और बद्रीनाथ में माइनस 14 डिग्री पहुंच गया। यहां बिलासपुर और मंडी में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रोहतांग दर्रे और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। प्रदेश के मंडी सहित अन्य मैदानी इलाकों में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा।

