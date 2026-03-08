दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज गर्मी पड़ना शुरू हो गई है

मार्च के पहले सप्ताह में गर्मी ने ढाया सितम, राजस्थान में तापमान 38 डिग्री के पार

क्या है खबर?

मार्च के पहले सप्ताह में ही गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में तापमान 35 डिग्री से ऊपर निकल गया है। दिल्ली में भी शनिवार को पारा 35.7 डिग्री तक पहुंचने से मार्च में अधिकतम तापमान का 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 8-9 मार्च को उत्तर भारत में मौसम के बिगड़ने की चेतावानी दी है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है।