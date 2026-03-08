मार्च के पहले सप्ताह में गर्मी ने ढाया सितम, राजस्थान में तापमान 38 डिग्री के पार
क्या है खबर?
मार्च के पहले सप्ताह में ही गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में तापमान 35 डिग्री से ऊपर निकल गया है। दिल्ली में भी शनिवार को पारा 35.7 डिग्री तक पहुंचने से मार्च में अधिकतम तापमान का 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 8-9 मार्च को उत्तर भारत में मौसम के बिगड़ने की चेतावानी दी है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है।
गर्मी
राजधानी में भीषण गर्मी पड़ने के संकेत
दिल्ली समेत NCR इलाके में मार्च की शुरुआत से ही भीषण गर्मी पड़ने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री के आस-पास रहने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में सर्दी की विदाई हो गई, लेकिन सुबह कुछ शहराें में कोहरा नजर आया। यहां और बिहार में 9-10 मार्च को हल्की बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ राजस्थान के जैसलमेर में शनिवार को सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया।
ट्विटर पोस्ट
उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर में सुबह नजर आया कोहरा
#WATCH | Uttar Pradesh: A layer of dense fog engulfs Bulandshahr.— ANI (@ANI) March 8, 2026
A local, Vijay, says, "It is very cold here today. There is a lot of fog..." pic.twitter.com/jNL6X35qCA
बर्फबारी
पहाड़ों पर फिर बदलेगा मौसम
पहाड़ी राज्यों के मौसम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से 8-12 मार्च के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लू चलने के आसार हैं।