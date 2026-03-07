राजस्थान और गुजरात में आ गया लू का अलर्ट, दिल्ली से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
क्या है खबर?
उत्तर भारत समेत अधिकांश राज्यों में सर्दी की विदाई और गर्मी का सितम शुरू होता हुआ साफ नजर आ रहा है। मार्च के पहले सप्ताह में ही अप्रैल-मई जैसी गर्मी का अहसास होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 3 दिन राजस्थान और गुजरात में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ केरल, तमिलनाडु, असम, मेघालय, सहित पहाड़ी राज्यों में बादल छाए रहने के साथ बारिश और तेज हवा चलने के आसार हैं।
तापमान
राजधानी में 36 डिग्री के पार जाएगा पारा
दिल्ली NCR से सर्दी का असर पूरी तरफ खत्म हो चुका है और रात को पंखे चलना शुरू हो गए हैं। राजधानी में 9 मार्च तक आसमान साफ रहेगा और दिन में गर्मी भी बढ़ सकती है। अगले सप्ताह तापमान 36 डिग्री को छू सकता है, जो बीते 6 दिनों से 30 डिग्री के ऊपर चल गया। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी तेज होने की संभावना है, जबकि बिहार में 9-11 मार्च के बारिश होने की संभावना है।
बर्फबारी
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का पूर्वानुमान
हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले अगले दिनों तक मौसम बिगड़ने वाला है। यहां बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इससे राज्य में सर्दी फिर जोर कपड़ सकती है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्मी हवाएं चलने की भी संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में 12 मार्च तक रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। इससे तापमान में 5-7 डिग्री तक की गिरावट आने के आसार हैं।