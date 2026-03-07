उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले सप्ताह भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं

राजस्थान और गुजरात में आ गया लू का अलर्ट, दिल्ली से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?

क्या है खबर?

उत्तर भारत समेत अधिकांश राज्यों में सर्दी की विदाई और गर्मी का सितम शुरू होता हुआ साफ नजर आ रहा है। मार्च के पहले सप्ताह में ही अप्रैल-मई जैसी गर्मी का अहसास होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 3 दिन राजस्थान और गुजरात में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ केरल, तमिलनाडु, असम, मेघालय, सहित पहाड़ी राज्यों में बादल छाए रहने के साथ बारिश और तेज हवा चलने के आसार हैं।