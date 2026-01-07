घने कोहरे के कारण सड़कों पर अदृश्य हुए वाहन, शीतलहर का कहर जारी 

शीतलहर राजधानी में परेशान करेगी शीतलहर मौसम विभाग ने दिल्ली में आज 11 बजे तक खतरनाक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री तक जा सकता है। अधिकतम तापमान 16-18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह दृश्यता का स्तर बेहद कम दर्ज किया गया, जिससे विमानों के संचालन में भारी बाधा आई। मंगलवार को 6 उड़ानें रद्द करनी पड़ी।

तापमान उत्तर प्रदेश में 3 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। शहरों में कक्षा 8 तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। प्रदेश के 35 जिलों में घना कोहरा रहेगा और 10-15 किमी/घंटा की रफ्तार से शीतलहर चलेगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का असर है। 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की है।

Advertisement

दृश्यता राजस्थान के कई जिलों में दृश्यता कम राजस्थान में मंगलवार को सीजन का सबसे घना कोहरा रहा। जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर सहित 15 से ज्यादा जिलों में दृश्यता 30-मीटर रही। प्रदेश के 25 जिलों में 8वीं क्लास तक स्कूलों में छुट्‌टी घोषित कर दी। 15 से ज्यादा ट्रेनें 3 घंटे तक लेट चलीं। आज भी कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। जयपुर में दृश्यता शून्य रहेगी। बिहार के कई जिलों में सुबह के समय तापमान गिरकर 5 डिग्री तक जा सकता है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट जयपुर में छाया घना कोहरा #WATCH | Visibility drops as heavy fog envelopes Jaipur amid the ongoing cold wave across Rajasthan pic.twitter.com/dq1Buali3s — ANI (@ANI) January 7, 2026

बर्फबारी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी कश्मीर में गुलमर्ग और पहलगाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे घाटी में तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है और अगले 15 दिन भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। शिमला, मनाली और बद्रीनाथ जैसे क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने का अनुमान है। मनाली में सुबह न्यूनतम तापमान माइनस 20 डिग्री तक जाएगा। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की चेतावनी दी गई है, जो फसलों के लिए नुकसानदायक होगा।