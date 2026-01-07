घने कोहरे के कारण सड़कों पर अदृश्य हुए वाहन, शीतलहर का कहर जारी 

LOADING...
घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 07, 2026
09:54 am
क्या है खबर?

पहाड़ी राज्यों की बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में दिनों-दिन सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में मंगलवार को सबसे घना कोहरा रहा। अधिकतम तापमान सामान्य 4.5-6.4 डिग्री कम रहने के कारण दिल्ली समेत कई शहरों में कोल्ड डे घोषित किया गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार (7 जनवरी) को 21 शहरों में भीषण शीतलहर का अलर्ट दिया है। साथ ही अगले 48 घंटे में केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में बारिश होने के आसार हैं।

शीतलहर 

राजधानी में परेशान करेगी शीतलहर

मौसम विभाग ने दिल्ली में आज 11 बजे तक खतरनाक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री तक जा सकता है। अधिकतम तापमान 16-18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह दृश्यता का स्तर बेहद कम दर्ज किया गया, जिससे विमानों के संचालन में भारी बाधा आई। मंगलवार को 6 उड़ानें रद्द करनी पड़ी।

तापमान 

उत्तर प्रदेश में 3 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा 

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। शहरों में कक्षा 8 तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। प्रदेश के 35 जिलों में घना कोहरा रहेगा और 10-15 किमी/घंटा की रफ्तार से शीतलहर चलेगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का असर है। 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की है।

दृश्यता 

राजस्थान के कई जिलों में दृश्यता कम

राजस्थान में मंगलवार को सीजन का सबसे घना कोहरा रहा। जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर सहित 15 से ज्यादा जिलों में दृश्यता 30-मीटर रही। प्रदेश के 25 जिलों में 8वीं क्लास तक स्कूलों में छुट्‌टी घोषित कर दी। 15 से ज्यादा ट्रेनें 3 घंटे तक लेट चलीं। आज भी कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। जयपुर में दृश्यता शून्य रहेगी। बिहार के कई जिलों में सुबह के समय तापमान गिरकर 5 डिग्री तक जा सकता है।

जयपुर में छाया घना कोहरा 

बर्फबारी 

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी 

कश्मीर में गुलमर्ग और पहलगाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे घाटी में तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है और अगले 15 दिन भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। शिमला, मनाली और बद्रीनाथ जैसे क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने का अनुमान है। मनाली में सुबह न्यूनतम तापमान माइनस 20 डिग्री तक जाएगा। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की चेतावनी दी गई है, जो फसलों के लिए नुकसानदायक होगा।

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे सैलानी 

