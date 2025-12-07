उत्तर भारत में शीतलहर के साथ कोहरे का अलर्ट, पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम? 

पारा जम गया नदी-झरनों का पानी जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे इस जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में पारा माइनस में पहुंचने से नदी-झरने जम गए हैं। लद्दाख में मौसम खराब होने के कारण लेह में स्कूलों की छूट्टी कर दी गई है। लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। उत्तराखंड में रविवार को बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान है, वहीं शनिवार को केदारनाथ में तापमान माइनस 16 और बद्रीनाथ में माइनस 11 डिग्री पहुंच गया।

शीतलहर इन राज्यों में चलेगी शीतलहर राजस्थान में पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, सीकर और झुंझुनू में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री तक गिर सकता है। इस दौरान उत्तर-पश्चिमी जिलों में रात का पारा 2-5 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में बीती रात 26 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन शीतलहर चलने के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया है।

वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है दिल्ली की हवा पहाड़ों की बर्फबारी का असर दिल्ली NCR में भी दिख रहा है। रविवार को शीतलहर चलने के साथ अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 8 डिग्री रहने के आसार हैं, जबकि राजधानी में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 305 दर्ज किया गया। पंजाब और हरियाणा में भी सर्द हवाओं के साथ कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया है और बिहार में भी सर्दी जोर पकड़ रही है।

