इन राज्यों में प्रचंड़ हुआ कोहरे और शीतलहर का प्रकोप, अगले 7 दिन नहीं मिलेगी राहत 

इन राज्यों में प्रचंड़ हुआ कोहरे और शीतलहर का प्रकोप, अगले 7 दिन नहीं मिलेगी राहत
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते देशभर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसके चलते मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर और मध्य भारत के 12 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 7 दिन हालात विकट होने की चेतावनी दी है। सोमवार को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश और बिहार में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है। घने कोहरे से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ रहा है।
कोहरे की चपेट में उत्तर प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा
राजस्थान के अधिकतर इलाकों में सोमवार को घना कोहरा रहा। प्रदेश में 10 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप बने रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी राज्यों जैसी कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। रविवार को 62 जिले घने कोहरे की चपेट में रहे और 10-मीटर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया, वहीं शीतलहर की वजह से 17 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की है।
बिहार के 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी
बिहार घने कोहरे के साथ 12-15 किमी/घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। सर्दी के कारण 8 जिलों में 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को 28 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण रविवार को पटना से 12 उड़ान रद्द रहीं। IMD ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 5-8 जनवरी तक और झारखंड में 6-7 जनवरी को शीतलहर चलने की चेतावनी दी।
जम्मू-कश्मीर में शून्य से नीचे पहुंचा पारा
जम्मू-कश्मीर में इन दिनों चिल्लई कलां का दौर चलने के कारण भीषण ठंड पड़ रही है। गुलमर्ग में पारा माइनस 6.5 डिग्री और पहलगाम में माइनस 5 डिग्री के आस-पास बना हुआ है। 5-6 जनवरी को उत्तर और मध्य कश्मीर में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में 6 जनवरी को बारिश या बर्फ गिरने की संभावना जताई गई है। इससे मध्य और पूर्वी भारत में 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट आ सकती है।
राजधानी में प्रदूषण के साथ सर्दी का कहर
मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली में हल्के से मध्यम कोहरा छाने का पूर्वानुमान लगाया है। दृश्यता कमजोर होने के कारण कई उड़ानें देरी से संचालित हो रही हैं। IMD ने अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री रहने की संभावना जताई है। इस सप्ताह तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साथ ही वायु गुणवत्ता अभी खराब श्रेणी में बनी हुई है। 6 जनवरी को राजधानी के कुछ इलाकों में शीतलहर का असर दिख सकता है।
रैन बसेरों की शरण में लोग
#WATCH | Delhi | People seek shelter at a 'rain basera' set up at Sarai Kale Khan as the cold wave continues to grip the National Capital. pic.twitter.com/VIdr0zoxCi— ANI (@ANI) January 4, 2026