इन राज्यों में अलगे 4 दिन बारिश का अलर्ट, बर्फबारी भी बरपाएगी कहर

उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का सितम जारी है। इस बीच शनिवार (31 जनवरी) को बारिश होने से मौसम और बिगड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 2 पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 3 फरवरी तक तेज बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 8 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 5-7 फरवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा।

कोहरा उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का साया राजस्थान में शुक्रवार को घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे- 58 पर 5 वाहन टकरा गए, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश के अजमेर, कोटा और जयपुर सहित कई जिलों में आज बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में आज 30 से ज्यादा जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट है, वहीं 1 फरवरी से कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। बिहार के कुछ हिस्सों में 3 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में सुबह नजर आया घना कोहरा



AQI in the area recorded at '328' in 'very poor' category, as claimed by CPCB. pic.twitter.com/tsUzGEjsFg — ANI (@ANI) January 31, 2026

बर्फबारी पहाड़ों पर होगी बर्फबारी-बारिश उत्तराखंड में 31 जवनरी से 1 फरवरी के बीच उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी है, वहीं पहाड़ियों पर बर्फबारी हो सकती है। जम्मू-कश्मीर में तेज सर्दी के 40 दिन का चिल्लई कलां का दौर समाप्त होने के बाद कई इलाकों में न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। यहां 2 फरवरी तक बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में 1-3 फरवरी तक बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट है।

