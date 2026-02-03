LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली से मध्य प्रदेश तक छाया कोहरा, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
दिल्ली से मध्य प्रदेश तक छाया कोहरा, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा नजर आया है

दिल्ली से मध्य प्रदेश तक छाया कोहरा, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Feb 03, 2026
09:32 am
क्या है खबर?

पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। बर्फीली हवाओं के कारण कई राज्यों में गलन और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार (3 फरवरी) को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होने का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के 9 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।

बर्फबारी 

पहाड़ों पर जारी है बर्फबारी का दौर 

लगातार हो रही बर्फबारी के कारण पहाड़ी राज्यों में तापमान माइनस में चला गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में माइनस 8 डिग्री और लद्दाख के द्रास में माइनस 15 डिग्री तक पहुंच गया। IMD के अनुसार, आज जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में आगामी रविवार तक मौसम साफ होने की उम्मीद है।

कोहरा 

दिल्ली में कोहरे से दृश्यता हुई कम

दिल्ली सहित NCR क्षेत्र में सुबह घने कोहरे की चादर छाई हुई नजर आई। इससे कई इलाकों में दृश्यता 100-मीटर से शून्य तक गिर गई है। इससे सड़क से लेकर हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। बादल छाए रहने के साथ बारिश होने के भी आसार हैं, जिससे सर्दी का असर और बढ़ सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आस-पास रहने की संभावना है, वहीं सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 256 दर्ज किया गया।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

राजधानी में कई इलाकों में छाया कोहरा 

Advertisement

बारिश 

इन राज्यों में बारिश होने की संभावना 

IMD ने आज उत्तर प्रदेश में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार जताए हैं। दूसरी तरफ बिहार में कोहरा रहेगा और अगले 48 घंटे में बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में घने कोहरे के साथ 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, वहीं राजस्थान में कोहरा छाने के अलावा 7 जिलों में बादल बरस सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में कोहरा छाने की संभावना है।

Advertisement