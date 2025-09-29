महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालात खराब, जानिए आज कहां-कैसा रहेगा मौसम 

बाढ़ महाराष्ट्र में भारी बारिश से बाढ़ के हालात महाराष्ट्र में शनिवार रात से हो रही तेज बारिश के चलते छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, नांदेड़, हिंगोली और परभणी में कुछ जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने मुंबई समेत 5 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके चलते मराठवाड़ा क्षेत्र में जायकवाड़ी बांध का पानी आने की आशंका के चलते 11,500 लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया गया है। राज्य में 7 दिनों तक कुछ जिलों में झमाझम बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है।

तापमान राजधानी में बढ़ने लगा पारा दिल्ली में बारिश के बाद की गर्मी पसीने छुड़ा रही है। सोमवार को बादल छाए रहने से थोड़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री तक रह पहुंच सकता है। देश की राजधानी समेत NCR इलाके में अगले 2 दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में तापमान 37 डिग्री तक जा पहुंचा है। सोमवार को अधिकांश इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन अगले 2-3 दिनों में पूर्वी हिस्सों में बौछारें पड़ने का अनुमान है।

बारिश इन राज्यों में हो सकती है आज बारिश मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान सभी जिलों में हल्की बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले रविवार को धार के मनावर और बड़वानी के सेंधवा में मूसलाधार बारिश हुई। साथ ही बिहार के 7 जिलों में बारिश हो सकती है। राज्य में 2-6 अक्टूबर के बीच मानसून फिर से सक्रिय होने की संभावना के चलते भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा राजस्थान के 19 जिलों में बारिश होने का अनुमान है।