LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / उत्तर प्रदेश: एक लाख रुपये का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, दर्ज थे 36 मुकदमे
उत्तर प्रदेश: एक लाख रुपये का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, दर्ज थे 36 मुकदमे
उत्तर प्रदेश ने एनकाउंटर में ढेर किया एक लाख रुपये का इनामी बदमाश

उत्तर प्रदेश: एक लाख रुपये का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, दर्ज थे 36 मुकदमे

लेखन भारत शर्मा
Sep 28, 2025
07:27 pm
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ रविवार को बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मुजफ्फरनगर में एक लाख का इनामी बदमाश नईम कुरैशी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा। कुरैशी पर 6 हत्या, लूट, गैंगस्टर और रंगदारी समेत कुल 36 मुकदमे दर्ज थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बना हुआ था। यही कारण था कि पुलिस ने उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

एनकाउंटर

पुलिस ने कैसे किया कुरैशी का एनकाउंटर?

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) संजय कुमार ने बताया कि दोपहर में मीरापुर थाने में कुरैशी के किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में भूरा चौकी क्षेत्र के जंगल में होने की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने पुलिस जाब्ते के साथ इलाके की घेराबंदी कर उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को देखते ही कुरैशी और उसके साथी ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की।

गोलीबारी

दोनों तरफ से हुई 20 राउंड गोलीबारी

SSP संजय ने बताया कि दोनों तरफ से 30 मिनट तक करीब 20 राउंड गोलीबारी हुई। इसमें कुरैशी को गोली लगने से घायल हो गया और उसका साथी मौके से फरार हो गया। इसी तरह मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल कालूराम घायल हो गए और मीरापुर थानाप्रभारी बबलू वर्मा के बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 पिस्टल और 2 बाइक भी बरामद की है। कुरैशी ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

गैंग

नफीस कालिया गैंग का सदस्य था कुरैशी

SSP संजय ने बताया कि कुरैशी नफीस कालिया गैंग का सदस्य था। उसके खिलाफ दर्ज 36 मुकदमों में 20 लूट और 6 हत्या के शामिल हैं। उसके खिलाफ साल 2005 में सबसे पहले दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद इसने मवाना में 30 लाख रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में इसके खिलाफ लूट और हत्या के मुकदमे दर्ज थे। वह खालापार का निवासी था और मीरापुर में छिपकर रह रहा था।

सफलता

पुलिस ने शनिवार को भी ढेर किया था एक इनामी आरोपी

बता दें कि शनिवार को रामपुर पुलिस ने गोरखपुर में NEET के छात्र दीपक गुप्ता की हत्या में फरार गो तस्कर जुबेर अहमद उर्फ कालिया को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। उस पर भी एक लाख रुपये का इनाम था। उस मुठभेड़ में उप निरीक्षक और सिपाही भी घायल हुए हैं। जुबैर के खिलाफ हत्या, पशु क्रूरता अधिनियम, गोहत्या निवारण अधिनियम, गैंगस्टर, शस्त्र अधिनियम आदि धाराओं में कुल 18 मुकदमे दर्ज थे।