दक्षिण भारतीय राज्यों में आज भारी बारिश हो सकती है

कहीं बारिश तो कहीं होगी बर्फबारी और ओलावृष्टि, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

क्या है खबर?

फरवरी के अंतिम सप्ताह में हर दिन मौसम बदल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में बारिश-ओलावृष्टि के कारण सर्दी ने जाेर पकड़ लिया है, वहीं कुछ राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चक्रवाती परिसंचरण के कारण 12 राज्यों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। दूसरी तरफ उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 4 दिनों में पारा 2-3 डिग्री तक चढ़ सकता है।