बिहार में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानिए अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम
क्या है खबर?
आधे से ज्यादा सितंबर गुजर गया, लेकिन देश के कई हिस्सों में मानसून अभी सक्रिय बना हुआ है। इससे वहां बारिश का दौर चल रहा है। 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो त्योहारी सीजन में खलल डाल सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार को बिहार, झारखंड़, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्याें में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है।
आफत
इस पहाड़ी राज्य में जारी रहेगी बारिश की आफत
पहाड़ी राज्यों में इस बार की मानसूनी बारिश कहर बनकर टूटी है। उत्तराखंड में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में शनिवार को बागेश्वर, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और हरिद्वार में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में मानसून के 20 सितंबर से कमजोर पड़ने की संभावना है। IMD के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 21-24 सितंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है।
विदाई
उत्तर प्रदेश से कम विदाई लेगा मानसून?
उत्तर प्रदेश में भी अगले 24-48 घंटों में पश्चिमी इलाकों से मानसून की विदाई होने की संभावना है, जबकि पूर्वी हिस्से में इसका असर कुछ दिनों तक रहेगा। 33 जिलों में शनिवार को बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जगह तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और अगले 2-3 दिनों में करीब 3 डिग्री तक बढ़ने का पूर्वानुमान है। महराजगंज में 2 दिनों से नेपाल में बारिश के चलते नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है।
अनुमान
राजस्थान में कुछ जिलों में बारिश अनुमान
राजस्थान से जाते-जाते मानसून कई जिलों को भिगो रहा है, जिसके चलते 18 सितंबर से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार देर शाम तक जारी रहा। शनिवार और रविवार को 8 जिलों में बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार के 24 जिलों में 40 किमी/घंटा की तेज हवा के साथ बारिश का यलो अलर्ट है। नेपाल में हो रही बारिश से कमला बलान नदी उफान पर है, जिससे दरभंगा के 8 गांवों में बाढ़ से हालात बन गए हैं।
गर्मी-उमस
दिल्ली में बढ़ेगी उमस-गर्मी
दिल्ली में 2 दिन पहले झमाझम बारिश हुई हो, लेकिन अभी उमस बढ़ गई है। शनिवार को दिल्ली NCR में आसमान साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने की संभावना है। 26 सितंबर तक राजधानी में धूप रहेगी और उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मध्यप्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं।