मणिपुर में असम राइफल्स के ट्रक पर हमला, एक जवान के शहीद होने की खबर
क्या है खबर?
मणिपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर हिंसा भड़क गई है। आज उपद्रवियों ने असम राइफल्स के जवानों को ले जा रहे एक ट्रक पर घात लगाकर हमला कर दिया है। इसमें एक जवान की मौत हो गई है और कम से कम 3 जवान घायल हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना बिष्णुपुर जिले के नांबोल सबल लेइकाई इलाके में हुई है। ये जगह चुराचांदपुर और इंफाल के बीच है।
रिपोर्ट
सुरक्षाबल आरोपियों की तलाश में जुटे
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ बंदुकधारी लोगों ने असम राइफल्स के जवानों को इंफाल से बिष्णुपुर ले जा रहे एक वाहन पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमला शाम करीब 6 बजे हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि घायल जवानों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटे हैं।
मोदी का दौरा
एक हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री ने किया था दौरा
ये हमला ऐसे वक्त हुआ है, जब हफ्ते भर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य का दौरा किया था। मई, 2023 में हिंसा भड़कने के बाद ये उनका पहला दौरा था। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की थी, हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी और जनसभा को भी संबोधित किया था। उन्होंने मणिपुर को हौसले और हिम्मत की धरती बताते हुए दोनों पक्षों से शांति कायम करने की अपील की थी।