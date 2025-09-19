मणिपुर में असम राइफल्स के ट्रक पर हमला (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मणिपुर में असम राइफल्स के ट्रक पर हमला, एक जवान के शहीद होने की खबर

लेखन आबिद खान 07:50 pm Sep 19, 202507:50 pm

क्या है खबर?

मणिपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर हिंसा भड़क गई है। आज उपद्रवियों ने असम राइफल्स के जवानों को ले जा रहे एक ट्रक पर घात लगाकर हमला कर दिया है। इसमें एक जवान की मौत हो गई है और कम से कम 3 जवान घायल हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना बिष्णुपुर जिले के नांबोल सबल लेइकाई इलाके में हुई है। ये जगह चुराचांदपुर और इंफाल के बीच है।