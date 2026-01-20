देश के 9 राज्यों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है

इन राज्यों में आफत बनेगी बारिश और अंधड़, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

क्या है खबर?

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे का व्यापक असर देखा जा रहा है। इसके चलते कई जगह दृश्यता कमजोर होने से यातायात पर बुरा असर पड़ रहा है। हवाई अड्‌डों पर उड़ानों में देरी और रद्द होने की संभावना बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कड़ाके की ठंड के बीच 22-25 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत 9 राज्यों में बारिश के साथ तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है।