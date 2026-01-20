LOADING...
देश के 9 राज्यों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है

इन राज्यों में आफत बनेगी बारिश और अंधड़, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 20, 2026
09:36 am
क्या है खबर?

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे का व्यापक असर देखा जा रहा है। इसके चलते कई जगह दृश्यता कमजोर होने से यातायात पर बुरा असर पड़ रहा है। हवाई अड्‌डों पर उड़ानों में देरी और रद्द होने की संभावना बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कड़ाके की ठंड के बीच 22-25 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत 9 राज्यों में बारिश के साथ तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है।

अनुमान 

इन राज्यों में होगी बारिश 

IMD के अनुसार, 22-25 जनवरी के बीच हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चलने के आसार हैं। पंजाब में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। 22-24 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के अलावा जम्मू-कश्मीर और ल‌द्दाख में आज से अगले 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है और 50 किमी/घंटा की गति से हवा चलेगी।

कोहरा 

राजधानी में छाया नजर आया कोहरा 

दिल्ली NCR में आज हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने के साथ दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी। इस कारण लोगों को गलन परेशान करेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान 7-9 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने 23 जनवरी से हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। प्रदूषण की बात करें तो 16 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार जाने से हवा दम घोटू हो गई है।

दिल्ली में कई जगह AQI 400 के पार   

