इन राज्यों में आफत बनेगी बारिश और अंधड़, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

इन राज्यों में आफत बनेगी बारिश और अंधड़, मौसम विभाग ने दी चेतावनी
क्या है खबर?
दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे का व्यापक असर देखा जा रहा है। इसके चलते कई जगह दृश्यता कमजोर होने से यातायात पर बुरा असर पड़ रहा है। हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी और रद्द होने की संभावना बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कड़ाके की ठंड के बीच 22-25 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत 9 राज्यों में बारिश के साथ तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है।
अनुमान
इन राज्यों में होगी बारिश
IMD के अनुसार, 22-25 जनवरी के बीच हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चलने के आसार हैं। पंजाब में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। 22-24 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आज से अगले 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है और 50 किमी/घंटा की गति से हवा चलेगी।
कोहरा
राजधानी में छाया नजर आया कोहरा
दिल्ली NCR में आज हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने के साथ दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी। इस कारण लोगों को गलन परेशान करेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान 7-9 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने 23 जनवरी से हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। प्रदूषण की बात करें तो 16 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार जाने से हवा दम घोटू हो गई है।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में कई जगह AQI 400 के पार
#WATCH | Delhi: A thick layer of fog engulfs the national capital. Visuals from ITO.— ANI (@ANI) January 20, 2026
AQI in the area was recorded at '414' in the 'Severe' category, as claimed by CPCB. Restrictions under GRAP-4 have been implemented. pic.twitter.com/1hYvv41OvX