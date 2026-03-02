अगले 5 दिनों में तीखे होंगे गर्मी के तेवर, लू चलने का आया अलर्ट

होली से पहले मौसम में आए बदलाव के कारण उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी ने तेजी से दस्तक दे दी है। कई शहरों का तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4-7 डिग्री अधिक रह सकता है। साथ ही इस बार मार्च से मई के बीच ज्यादा दिनों तक लू चलेगी।

अलर्ट इन राज्यों में तीखी होगी गर्मी IMD के मुताबिक इस बार फरवरी में ठंड कम पड़ने के कारण मार्च में गर्मी ज्यादा तीखी होगी। उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक 25-35 किमी/घंटा की रफ्तार से उत्तरी-पश्चिमी हवा चलेगी। इसके बाद दिन और रात का तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री ऊपर जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में इस महीने ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है।

मौसम राजधानी में तेज चलेंगी हवाएं दिल्ली NCR में तापमान 32 डिग्री तक पहुंचने से सर्दी का असर खत्म हो गया है और गर्मी परेशान करने लगी है। अगले 7 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में मौसम साफ रहेगा। रात के तापमान में अभी कोई ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। आज दिन के समय 15-25 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती हैं और हवा की गति 3 मार्च को 35 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है।

Advertisement