LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / अगले 5 दिनों में तीखे होंगे गर्मी के तेवर, लू चलने का आया अलर्ट
अगले 5 दिनों में तीखे होंगे गर्मी के तेवर, लू चलने का आया अलर्ट
मार्च के पहले सप्ताह में ही तापमान तेजी से बढ़ने लगा है

अगले 5 दिनों में तीखे होंगे गर्मी के तेवर, लू चलने का आया अलर्ट

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 02, 2026
09:02 am
क्या है खबर?

होली से पहले मौसम में आए बदलाव के कारण उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी ने तेजी से दस्तक दे दी है। कई शहरों का तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4-7 डिग्री अधिक रह सकता है। साथ ही इस बार मार्च से मई के बीच ज्यादा दिनों तक लू चलेगी।

अलर्ट 

इन राज्यों में तीखी होगी गर्मी

IMD के मुताबिक इस बार फरवरी में ठंड कम पड़ने के कारण मार्च में गर्मी ज्यादा तीखी होगी। उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक 25-35 किमी/घंटा की रफ्तार से उत्तरी-पश्चिमी हवा चलेगी। इसके बाद दिन और रात का तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री ऊपर जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में इस महीने ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है।

मौसम 

राजधानी में तेज चलेंगी हवाएं 

दिल्ली NCR में तापमान 32 डिग्री तक पहुंचने से सर्दी का असर खत्म हो गया है और गर्मी परेशान करने लगी है। अगले 7 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में मौसम साफ रहेगा। रात के तापमान में अभी कोई ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। आज दिन के समय 15-25 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती हैं और हवा की गति 3 मार्च को 35 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है।

Advertisement

बर्फबारी/बारिश 

पहाड़ों पर फिर बदलेगा मौसम 

तेज धूप निकलने से इन दिनों पहाड़ी राज्यों में तापमान बढ़ने लगा है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण 4 मार्च से मौसम बदलेगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में 4-7 मार्च के बीच हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और निचले इलाकों में ठंडी हवा चलेगी। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, जिससे तापमान में इजाफा होने के आसार हैं।

Advertisement