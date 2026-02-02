कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का अलर्ट, जानिए कश्मीर से दिल्ली तक कैसा रहेगा मौसम

उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों की बारिश के चलते कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 2 और 3 फरवरी के लिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है।

बर्फबारी पहाड़ी राज्यों में जारी है बर्फबारी पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस दौरान बिजली भी गिर सकती है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम और काजीगुंड में रविवार को बर्फबारी हुई, वहीं गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान माइनस 7 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री-यमुनोत्री धाम में बर्फ गिरी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू में 5 सेंटीमीटर बर्फ की परत जम गई।

बारिश बारिश के साथ गिरेंगे ओले उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का प्रकोप जारी है। इसके साथ ही पूर्वी इलाकों में आज गरज के साथ हल्की बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। इस दौरान रात का तापमान 10-15 डिग्री के बीच रह सकता है। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह गरज के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं। यहां रविवार काे कुछ जगह ओलावृष्टि होने से सर्दी तेज हो गई। मध्य प्रदेश में बारिश होने का अनुमान है, लेकिन बिहार में मौसम साफ रहेगा।

Advertisement

कोहरा इन राज्यों में घने कोहरे का प्रकोप दिल्ली NCR में आज कई इलाकों में घना कोहरा नजर आ रहा है। सुबह के समय तेज रफ्तार के साथ सर्द हवाएं भी लोगों को परेशान कर रही हैं। राजधानी में बारिश होने की संभावना नहीं है, वहीं अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री के आस-पास रहेगा। पंजाब में सुबह के समय कोहरा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन मौसम साफ रहेगा, वहीं हरियाणा में कुछ जगह बूंदाबांदी हो सकती है।

Advertisement