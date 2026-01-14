कोहरे और शीतलहर के बाद अब बारिश का अलर्ट, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम
क्या है खबर?
उत्तर भारत में इन दिनों भीषण शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप बना हुआ है। कई राज्यों में तापमान 1 से 5 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार बुधवार (14 जनवरी) को दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत घना कोहरा छाया रहा। अमृतसर, अंबाला, पंतनगर और उधमपुर में दृश्यता शून्य रह गई। पहाड़ी राज्यों में 16-19 जनवरी के बीच बारिश/बर्फबारी के आसार हैं।
बारिश
इन राज्यों में हो सकती है बारिश
उत्तर प्रदेश में मंगलवार को सर्दी के इस सीजन में पहली बार मुजफ्फरनगर का पारा 2.1 डिग्री तक पहुंच गया और 23 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने 15 जनवरी से प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई, जिससे 18-20 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। इसका असर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी दिखाई देगा और हल्की बारिश हो सकती है। इन राज्यों में भीषण शीतलहर की चेतावनी दी गई है।
ट्विटर पोस्ट
उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दिखा कोहरा
#WATCH | Dense fog engulfs Moradabad as cold wave continues to grips North India pic.twitter.com/KfXbSzFbwM— ANI (@ANI) January 14, 2026
राहत
दिल्ली में कब मिलेगी सर्दी से राहत?
दिल्ली में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन शीतलहर ने लोगों को परेशान किया। इस दौरान न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम रहा और 3 साल में जनवरी की सबसे ठंडी सुबह रही। आज हल्का कोहरा रहने के साथ गलन भरी ठंड रहेगी। गुरुवार से दिल्ली-NCR में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, जिससे 19 जनवरी तक आंशिक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और इस दौरान तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी हो सकती है।
अलर्ट
राजस्थान के 5 जिलों में यलो अलर्ट
राजस्थान के 5 जिलों में आज सर्दी का यलो अलर्ट जारी किया गया और शुक्रवार से मौसम साफ रहने से लोगों को ठिठुरन से राहत मिलेगी। 19 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलेगा। कई इलाकों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। बिहार के 15 जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट है। प्रदेश में 20 जनवरी से सर्दी तेज होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में 17 जनवरी के बाद बारिश हो सकती है।
तापमान
पहाड़ी राज्यों में तापमान शून्य के नीचे
पिछले दिनों हुई बर्फबारी के कारण जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में कोल्ड-डे की स्थिति के साथ पाला भी पड़ रहा है। कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान माइनस 16 डिग्री तक बना हुआ है, जिससे नदी-झरनों का पानी जम गया। 15 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिससे 16-19 जनवरी के बीच बारिश और बर्फबारी की संभावना है।