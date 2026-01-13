LOADING...
दिल्ली समेत कई राज्यों में घने कोहरे का असर देखा जा रहा है

भीषण ठंड के साथ भंयकर कोहरे की चपेट में उत्तर भारत, जानिए आपके शहर का मौसम 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 13, 2026
09:47 am
क्या है खबर?

पहाड़ी राज्यों से आ रही सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में हांड कंपा दिए हैं। लगातार गिरते तापमान के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्दी के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं राजस्थान के माउंट आबू में पारा माइनस में जा पहुंचा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों के लिए शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर-पश्चिम राज्यों में घना कोहरा रहेगा।

तापमान 

तापमान में आई भारी गिरावट 

उत्तर से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में भीषण ठंड पड़ रही है। सोमवार को माउंट आबू में तापमान माइनस 1 और फतेहपुर में माइनस 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मंगलवार 10 शहरों में तेज सर्दी का यलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को बरेली में तापमान 3.8 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं चित्रकूट में सर्दी से 2 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में आज 23 जिलों में घना कोहरा रहेगा।

कोल्ड-डे 

यहां रहेगी आज कोल्ड-डे की स्थिति 

बिहार में बर्फीली और पछुआ हवा के चलते ठंड से राहत नहीं मिल रही। आज 8 जिलों में कोहरे और 8 जिलों में कोल्ड-डे का अलर्ट है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 15 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे 2-3 दिन बाद मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बारिश के आसार हैं। इससे पहले कुछ जिलों में कोहरा और तेज ठंड का असर रहेगा। हरियाणा में सोमवार को गुरूग्राम में न्यूनतम 0.6 डिग्री पर पहुंच गया।

कोहरा 

घने कोहरे की चपेट में राजधानी 

दिल्ली समेत NCR में आज भयंकर कोहरा रहेगा। इसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, वहीं ट्रेनों और उड़ानों के संचालन पर भी असर देखने को मिल रहा है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के आस-पास पहुंच गया है। सोमवार को कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री से नीचे गिर गया, वहीं रेवाड़ी का माइनस 0.6 डिग्री दर्ज किया गया। अगले 2 दिन भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है।

राहत 

पहाड़ी राज्यों में इस दिन के बाद मिल सकती है राहत  

15 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके असर से 16-17 जनवरी को पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी के संकेत हैं। उत्तराखंड के आदि कैलाश और केदारनाथ धाम में सोमवार को न्यूनतम तापमान माइनस 16 डिग्री दर्ज किया गया। 4 जिलों में नदी पर बर्फ की मोटी परत जम गई, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में झरने से गिरता पानी जम गया।

