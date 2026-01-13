भीषण ठंड के साथ भंयकर कोहरे की चपेट में उत्तर भारत, जानिए आपके शहर का मौसम 

तापमान तापमान में आई भारी गिरावट उत्तर से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में भीषण ठंड पड़ रही है। सोमवार को माउंट आबू में तापमान माइनस 1 और फतेहपुर में माइनस 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मंगलवार 10 शहरों में तेज सर्दी का यलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को बरेली में तापमान 3.8 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं चित्रकूट में सर्दी से 2 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में आज 23 जिलों में घना कोहरा रहेगा।

कोल्ड-डे यहां रहेगी आज कोल्ड-डे की स्थिति बिहार में बर्फीली और पछुआ हवा के चलते ठंड से राहत नहीं मिल रही। आज 8 जिलों में कोहरे और 8 जिलों में कोल्ड-डे का अलर्ट है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 15 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे 2-3 दिन बाद मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बारिश के आसार हैं। इससे पहले कुछ जिलों में कोहरा और तेज ठंड का असर रहेगा। हरियाणा में सोमवार को गुरूग्राम में न्यूनतम 0.6 डिग्री पर पहुंच गया।

Advertisement

कोहरा घने कोहरे की चपेट में राजधानी दिल्ली समेत NCR में आज भयंकर कोहरा रहेगा। इसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, वहीं ट्रेनों और उड़ानों के संचालन पर भी असर देखने को मिल रहा है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के आस-पास पहुंच गया है। सोमवार को कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री से नीचे गिर गया, वहीं रेवाड़ी का माइनस 0.6 डिग्री दर्ज किया गया। अगले 2 दिन भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट दिल्ली में कई जगह सुबह घना कोहरा दिखा #WATCH | Dense fog engulfs parts of Delhi-NCR. Visuals from Delhi's General Aviation Terminal. pic.twitter.com/PAW4AXvtEP — ANI (@ANI) January 13, 2026