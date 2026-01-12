LOADING...
बर्फीली हवाओं से कई राज्यों में गिरा पारा, शीतलहर को लेकर आया अलर्ट 
कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप अभी जारी रहेगा

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 12, 2026
09:21 am
क्या है खबर?

उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रचंड़ रूप देखने को मिल रहा है। इस कारण दिन के समय निकलने वाली धूप भी बेअसर साबित हो रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को कुछ इलाकों में तापमान गिरकर 2 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया है। राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।

तापमान 

राजस्थान में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान

बर्फीली हवाओं से राजस्थान के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे जैसलमेर, नागौर, सीकर जिलों में ओस की बूंदें जम गईं। जयपुर समेत 11 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। प्रदेश में 14 जनवरी तक ऐसे ही हालात रहने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में आज तापमान 2-3 डिग्री गिर सकता है और 25 जिलों में घना कोहरा रहेगा। सर्दी के कारण स्कूलों में अवकाश आगे बढ़ा दिया है।

कोहरा 

इन राज्यों में रहेगा घना कोहरा 

पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के असर से मध्य प्रदेश में दिन और रात में तेज सर्दी पड़ रही है। साथ ही घना कोहरा भी छा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। बिहार में सोमवार को 24 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड-डे का ऑरेंज और 14 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब के 8 जिलों में शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

शीतलहर 

राजधानी में शीतलहर करेगी परेशान 

दिल्ली में इस मौसम में पहली बार रविवार को पारा 3 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। आया नगर सबसे ठंडा इलाका रहा, यहां तापमान 2.9 डिग्री दर्ज किया गया। पालम एयरपोर्ट पर 13 साल में सबसे कम 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजधानी में सोमवार को ठिठुरन भरी हवाएं चलने के साथ न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है।

दिल्ली में सुबह नजर आया कोहरा 

बर्फबारी 

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार 

उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में तेज सर्दी के कारण पानी जमने लगा है। यहां के लोग बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे है। आदि कैलाश और केदारनाथ धाम में रविवार को तापमान माइनस 16 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में 16 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और कुल्लू में बर्फबारी देखने को मिलेगी। आज बिलासपुर-हमीरपुर में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

