दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना व्यक्त की

दिल्ली में हुए धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा?

लेखन Manoj Panchal 10:00 pm Nov 10, 202510:00 pm

क्या है खबर?

राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को एक कार में बड़ा धमाका हुआ, जिसमे 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। धमाके के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और जांच एजंसिया जांच में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाके में जान गवांने वालों के परिवारों के अपनी प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की है।