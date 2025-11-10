LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली में हुए धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा?
दिल्ली में हुए धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा?
दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना व्यक्त की

दिल्ली में हुए धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा?

लेखन Manoj Panchal
Nov 10, 2025
10:00 pm
क्या है खबर?

राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को एक कार में बड़ा धमाका हुआ, जिसमे 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। धमाके के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और जांच एजंसिया जांच में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाके में जान गवांने वालों के परिवारों के अपनी प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की है।

बयान 

प्रभावित लोगों की सहायता अधिकारी कर रहे हैं- मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों की सहायता अधिकारी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की।' बता दें, शाम करीब 6:52 बजे एक i20 कार धीमी गति से आई और रेड लाइट पर रुकी। उसी गाड़ी में बड़ा विस्फोट हुआ।

ट्विटर पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना व्यक्त की