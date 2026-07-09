हैदराबाद का मौसम: हल्की बारिश का अनुमान, तेलंगाना के लिए IMD का अलर्ट

IMD ने तेलंगाना में बारिश का अलर्ट जारी किया

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, पूरे तेलंगाना में इस हफ्ते हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। आदिलाबाद और करीमनगर जैसे कुछ जिलों में 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। IMD ने सभी लोगों, खासकर किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम के ताजा अपडेट्स पर ध्यान दें। विभाग ने बताया है कि 15 जुलाई तक होने वाली इस बारिश से रोजमर्रा के काम और खेती-बाड़ी प्रभावित हो सकती है।