हैदराबाद का मौसम: हल्की बारिश का अनुमान, तेलंगाना के लिए IMD का अलर्ट
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हैदराबाद में गुरुवार का दिन ठंडा और बारिश वाला रहने की संभावना है। यहां हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे, वहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। दिन का अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
IMD ने तेलंगाना में बारिश का अलर्ट जारी किया
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, पूरे तेलंगाना में इस हफ्ते हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। आदिलाबाद और करीमनगर जैसे कुछ जिलों में 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। IMD ने सभी लोगों, खासकर किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम के ताजा अपडेट्स पर ध्यान दें। विभाग ने बताया है कि 15 जुलाई तक होने वाली इस बारिश से रोजमर्रा के काम और खेती-बाड़ी प्रभावित हो सकती है।