दुनियाभर में विंडोज की पकड़ कमजोर, पहली बार 60 प्रतिशत से नीचे आया बाजार हिस्सा

मोबाइल

मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एंड्रॉयड सबसे आगे

इस गिरावट के बावजूद डेस्कटॉप कंप्यूटर बाजार में विंडोज अभी भी सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, लेकिन सभी प्लेटफॉर्म को मिलाकर स्थिति अलग है। स्टैटकाउंटर के अनुसार, स्मार्टफोन और टैबलेट के बढ़ते इस्तेमाल के कारण एंड्रॉयड सबसे आगे बना हुआ है। जून महीने में एंड्रॉयड का बाजार हिस्सा लगभग 36 प्रतिशत रहा, जबकि विंडोज का हिस्सा करीब 27 प्रतिशत दर्ज किया गया। इससे मोबाइल प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता भी साफ दिखाई देती है।