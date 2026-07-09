अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले- मैं ईरान का नंबर-1 निशाना

अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन की खिड़कियां बंद, ट्रंप बोले- मैं ईरान का नंबर-1 निशाना

लेखन गजेंद्र 11:28 am Jul 09, 202611:28 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष विमान एयरफोर्स वन की खिड़कियों को बंद कर दिया गया है, जो नए संकेत को जन्म देता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया कि उनको ईरान से हमेशा खतरा रहता है और वह इस्लामिक देश के दुश्मनों की सूची में नंबर-1 पर बने हुए हैं। ट्रंप ने यह टिप्पणी तब की, जब एयरफोर्स वन में पत्रकारों ने उनसे खिड़कियां बंद करने पर सवाल पूछा था।