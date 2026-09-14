19 सितंबर से होगी मानसून की घर वापसी, इन राज्यों में अब भी बरसेंगे बादल

मौसम अभी भी सक्रिय बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी तक फैली मानसून ट्रफ लाइन अभी और बारिश ला सकती है। इस साल बारिश की कुल कमी के बावजूद, दक्षिण भारत में भी बौछारें पड़ रही हैं। बिहार, उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में भी अच्छी बारिश हो रही है। IMD ने बताया कि सोमवार को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। मछुआरों को फिलहाल खराब मौसम और ऊंची लहरों वाले समुद्री इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है।