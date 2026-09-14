19 सितंबर से होगी मानसून की घर वापसी, इन राज्यों में अब भी बरसेंगे बादल
भारत मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी 19 सितंबर के आसपास शुरू हो जाएगी। यह वापसी सामान्य से थोड़ी देर से होगी। हालांकि, मानसून का मौसम अब खत्म होने को है, फिर भी कुछ जगहों पर अभी भी भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उत्तरी गुजरात पर बना एक कम दबाव का क्षेत्र है, जिसका असर हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक दिख रहा है।
IMD ने दी भारी बारिश की जानकारी
मौसम अभी भी सक्रिय बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी तक फैली मानसून ट्रफ लाइन अभी और बारिश ला सकती है। इस साल बारिश की कुल कमी के बावजूद, दक्षिण भारत में भी बौछारें पड़ रही हैं। बिहार, उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में भी अच्छी बारिश हो रही है। IMD ने बताया कि सोमवार को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। मछुआरों को फिलहाल खराब मौसम और ऊंची लहरों वाले समुद्री इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है।