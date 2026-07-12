भारत में 17 जुलाई से वापस लौटेगी झमाझम बारिश, किसानों को मिलेगी राहत
भारत का मानसून अपने चरम समय के बीच में ही एक अप्रत्याशित ब्रेक ले चुका है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, देश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में अगले एक हफ्ते तक बहुत कम बारिश होगी, हालांकि 17 जुलाई के आसपास बारिश फिर से शुरू होने के आसार हैं। यह ब्रेक ऐसे जून के बाद आया है, जो 1901 के बाद से सबसे सूखे जून महीनों में से एक था। उस महीने बारिश में 40 प्रतिशत की कमी देखी गई थी और जुलाई की शुरुआत में भी सिर्फ कुछ ही समय के लिए बारिश हुई थी।
भारत मानसून ट्रफ उत्तर की ओर खिसका
मुख्य मानसून ट्रफ हिमालय की ओर उत्तर में खिसक गया है, जिससे ज्यादातर बारिश पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में हो रही है और मध्य और प्रायद्वीपीय भारत काफी सूखा रह गया है। बंगाल की खाड़ी भी बारिश लाने वाले अपने सामान्य सिस्टम नहीं बना पा रही है। इसके अलावा, अल नीनो और मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन जैसे वैश्विक मौसम पैटर्न भी स्थिति को और सूखा बना रहे हैं।
IMD को बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण की उम्मीद
IMD को उम्मीद है कि इस महीने के आखिर में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण बनेगा, जिससे सामान्य बारिश वापस आ सकती है। सीजन की इतनी सूखी शुरुआत के बाद सामान्य बारिश का वापस आना किसानों और जल आपूर्ति के लिए बेहद अहम है।