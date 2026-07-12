भारत में 17 जुलाई से वापस लौटेगी झमाझम बारिश, किसानों को मिलेगी राहत देश Jul 12, 2026

भारत का मानसून अपने चरम समय के बीच में ही एक अप्रत्याशित ब्रेक ले चुका है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, देश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में अगले एक हफ्ते तक बहुत कम बारिश होगी, हालांकि 17 जुलाई के आसपास बारिश फिर से शुरू होने के आसार हैं। यह ब्रेक ऐसे जून के बाद आया है, जो 1901 के बाद से सबसे सूखे जून महीनों में से एक था। उस महीने बारिश में 40 प्रतिशत की कमी देखी गई थी और जुलाई की शुरुआत में भी सिर्फ कुछ ही समय के लिए बारिश हुई थी।