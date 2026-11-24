वायनाड ने किया कमाल, बनेगा भारत का पहला ई-कचरा मुक्त जिला
लेखन Manoj Panchal
27 नवंबर को केरल का वायनाड आधिकारिक तौर पर भारत का पहला ई-कचरा मुक्त जिला घोषित किया जाएगा। यह घोषणा 3 महीने तक चले एक खास अभियान के बाद हो रही है।
इस अभियान में घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों से इलेक्ट्रॉनिक कचरे को इकट्ठा करके सुरक्षित तरीके से निपटाया गया। यह इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम है।
वायनाड ने निर्मलम अभियान को दिया श्रेय, अब कार्बन न्यूट्रैलिटी की ओर
यह उपलब्धि राज्य के 'निर्मलम' अभियान के तहत स्थानीय निकायों, हरिता कर्मा सेना की टीमों, सफाई कर्मचारियों और आम निवासियों के साथ मिलकर काम करने से हासिल हुई है।
वायनाड अब सिर्फ यहीं नहीं रुक रहा है। जिला अब कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने का भी लक्ष्य बना रहा है और साथ ही प्लास्टिक मुक्त बनने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने की योजना भी बना रहा है। उनकी कोशिश है कि वे भारत के दूसरे जिलों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकें।