यह उपलब्धि राज्य के 'निर्मलम' अभियान के तहत स्थानीय निकायों, हरिता कर्मा सेना की टीमों, सफाई कर्मचारियों और आम निवासियों के साथ मिलकर काम करने से हासिल हुई है।

वायनाड अब सिर्फ यहीं नहीं रुक रहा है। जिला अब कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने का भी लक्ष्य बना रहा है और साथ ही प्लास्टिक मुक्त बनने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने की योजना भी बना रहा है। उनकी कोशिश है कि वे भारत के दूसरे जिलों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकें।