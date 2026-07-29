दिल्ली-NCR में बारिश का कहर: सफाई के दावों की खुली पोल, सड़कों पर सैलाब
28 जुलाई को दिल्ली-NCR में हुई भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। इस बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब भर गईं और लंबे ट्रैफिक जाम लग गए। साउथ एक्सटेंशन, RK आश्रम मार्ग, पंजाबी बाग अंडरपास और जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन जैसे इलाकों में जलभराव इतना ज्यादा था कि लोगों को आने-जाने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
हालांकि, सरकारी अधिकारियों ने दावा किया था कि उन्होंने जून के मध्य तक नालों की अतिरिक्त सफाई का काम पूरा कर लिया था, लेकिन इस बारिश ने नालों की सफाई के उनके दावों की पोल खोल दी। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था और शहर में सफर करना एक बड़ी चुनौती बन गया था।
NH-8 और मथुरा रोड पर घंटों का जाम
कई यात्रियों को NH-8 और मथुरा रोड जैसे मुख्य रास्तों पर घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा। सिर्फ दफ्तर जाने वाले ही नहीं, बल्कि स्कूल के बच्चों और यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी आने-जाने में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी पानी भर जाने की वजह से बिगड़ गए।
इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) ने BJP सरकार को खराब प्लानिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि भाजपा नेताओं का कहना था कि ज्यादातर इलाकों में स्थिति पहले से बेहतर हुई है। NDMC ने बताया कि उन्होंने बारिश से जुड़ी दर्जनों शिकायतों को जल्दी सुलझा लिया, फिर भी शहर पर बारिश का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था।