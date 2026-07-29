दिल्ली-NCR में बारिश का कहर: सफाई के दावों की खुली पोल, सड़कों पर सैलाब

28 जुलाई को दिल्ली-NCR में हुई भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। इस बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब भर गईं और लंबे ट्रैफिक जाम लग गए। साउथ एक्सटेंशन, RK आश्रम मार्ग, पंजाबी बाग अंडरपास और जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन जैसे इलाकों में जलभराव इतना ज्यादा था कि लोगों को आने-जाने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

हालांकि, सरकारी अधिकारियों ने दावा किया था कि उन्होंने जून के मध्य तक नालों की अतिरिक्त सफाई का काम पूरा कर लिया था, लेकिन इस बारिश ने नालों की सफाई के उनके दावों की पोल खोल दी। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था और शहर में सफर करना एक बड़ी चुनौती बन गया था।