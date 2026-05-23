पुणे-पिंपरी में प्री-मानसून का कहर: सड़कें बनीं दरिया, पेड़ गिरे, घंटों फंसा ट्रैफिक
शुक्रवार शाम पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में हुई भारी प्री-मानसून बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कई जगहों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। चिंचवड़ में सबसे तेज बारिश हुई, जहां सिर्फ 2 घंटे में 60 मिलीमीटर पानी बरस गया। हिंजेवाड़ी, कोंधवा, हडपसर और कोथरूड जैसे इलाकों में भी जमकर बारिश हुई और सड़कें जलमग्न हो गईं।
मनजरी-भपकर माला रोड पर पेड़ गिरने से रास्ता बंद
मंशी और मनजरी में अचानक आए तूफान के कारण कई पेड़ गिर गए। इनमें से एक पेड़ मनजरी-भपकर माला रोड पर गिरा, जिससे करीब दो घंटे तक रास्ता बंद रहा। पुलिस ने बाद में रास्ता साफ करवाया। दमकल विभाग के अनुसार, कुल 3 से 4 पेड़ गिरे थे, लेकिन इस दौरान किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई और न ही कोई बड़ा नुकसान हुआ। भोसरी में बिजली गिरने की एक घटना भी सामने आई है, जिसकी अभी जांच की जा रही है।
IMD का अगले 24 घंटों के लिए बारिश का अनुमान
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले 24 घंटों में भी बारिश और गरज-चमक होने की संभावना है। हालांकि, अभी तक कोई बड़ा मौसम अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इसलिए अगर आप इस वीकेंड बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं, तो अपने साथ छाता ज़रूर रखें।