पुणे-पिंपरी में प्री-मानसून का कहर: सड़कें बनीं दरिया, पेड़ गिरे, घंटों फंसा ट्रैफिक

मनजरी-भपकर माला रोड पर पेड़ गिरने से रास्ता बंद

मंशी और मनजरी में अचानक आए तूफान के कारण कई पेड़ गिर गए। इनमें से एक पेड़ मनजरी-भपकर माला रोड पर गिरा, जिससे करीब दो घंटे तक रास्ता बंद रहा। पुलिस ने बाद में रास्ता साफ करवाया। दमकल विभाग के अनुसार, कुल 3 से 4 पेड़ गिरे थे, लेकिन इस दौरान किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई और न ही कोई बड़ा नुकसान हुआ। भोसरी में बिजली गिरने की एक घटना भी सामने आई है, जिसकी अभी जांच की जा रही है।