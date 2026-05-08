मुंबई में जल संकट! महालक्ष्मी में फटी पानी की लाइन, BMC ने की ये बड़ी अपील
देश
मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में बुधवार रात को जमीन के नीचे बिछी एक बड़ी पानी की पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से दक्षिण और मध्य मुंबई के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति या तो बहुत कम हो गई है या पूरी तरह से रुक गई है।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में अभी भी पानी की किल्लत बनी हुई है। इनमें लामिंगटन रोड, ग्रांट रोड ईस्ट, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, कामाठीपुरा, अग्रिपाड़ा, नागपाड़ा, सात रास्ता और वर्ली धोबी घाट जैसे इलाके शामिल हैं।
BMC ने निवासियों से पानी बचाने की अपील की
BMC ने बताया है कि वे पाइपलाइन को ठीक करने के लिए दिन-रात एक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन प्रभावित इलाकों के निवासियों से अपील की है कि जब तक पानी की आपूर्ति सामान्य नहीं हो जाती, वे पानी बचाएं और उसे बर्बाद न करें।