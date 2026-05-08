IPL में इन गेंदबाजों ने लिए हैं सबसे ज्यादा बार 4+ विकेट, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बल्लेबाजों का दबदबा अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन कई गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से मैच का रुख पलटने का काम किया है। खासकर 4 या उससे ज्यादा विकेट लेना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कई गेंदबाजों ने बार-बार यह कारनामा कर टीम को जीत दिलाई है। ऐसे में आइए इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बार 4 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 युजवेंद्र चहल (9 बार) इस सूची में पहले स्थान पर पंजाब किंग्स (PBKS) के स्टार गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं। उन्होंने 9 बार एक पारी में 4 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। ये खिलाड़ी मुंबई इंडियंस (MI), राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम का भी हिस्सा रहा है। उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/40 का रहा है। ये खिलाड़ी IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है।

#2 सुनील नरेन (8 बार) कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिग्गज खिलाड़ी सुनील नरेन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 8 बार अपने IPL करियर में 4 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला 2012 में खेला था और वह तभी से KKR की टीम का हिस्सा हैं। नरेन ने एक बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/19 का रहा है। वह 200 से ज्यादा IPL विकेट लेने वाले एकमात्र विदेशी गेंदबाज हैं।

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#3 लसिथ मलिंगा (7 बार) MI के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 7 बार अपने करियर में 4 या उससे ज्यादा विकेट लिए थे। MI के लिए उन्होंने पहला मैच 2009 में खेला था। आखिरी बार वह इसी टीम के लिए 2019 में खेले थे। उन्होंने 122 पारियों में 19.79 की औसत से 170 विकेट लिए थे। इस खिलाड़ी ने एक बार 5 विकेट हॉल लिया था और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/13 का रहा था।

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