तमिलनाडु राजभवन ने कहा- सरकार गठन के लिए 118 विधायकों के समर्थन वाली पार्टी को करेंगे आमंत्रित

तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर पेंच फंसता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, राजभवन ने कहा है कि जिस भी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन होगा, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस बीच थलापति विजय की पार्टी के समर्थक चेन्नई में लोक भवन के बाहर राज्यपाल आरवी अर्लेकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया गया है।

राज्यपाल राजभवन ने कहा- ये संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि राजभवन का कहना है कि सरकार बनाने का दावा करने वाली किसी भी पार्टी से समर्थन संबंधी जानकारी मांगना सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। राज्यपाल ने एक दिन पहले भी विजय से यही जानकारी मांगी थी। हालांकि, परंपरा के अनुसार, राज्यपाल द्वारा सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने और सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

कांग्रेस कांग्रेस बोली- राज्यपाल लोकतंत्र को कमजोर कर रहे तमिलनाडु कांग्रेस ने राज्यपाल पर लोकतंत्र को कमजोर करने और विधानसभा चुनावों में जनता के जनादेश को विकृत करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा, 'राज्यपाल, शासन मत कीजिए, लोकतंत्र को नष्ट मत कीजिए। सरकारें विधानसभा में बनती हैं, राजभवन के लॉन में नहीं!' कांग्रेस ने भाजपा और RSS पर राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु इनके छल और राजनीतिक दावों को खारिज करता है।

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AIADMK NDA छोड़ सकती है AIADMK- रिपोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से बाहर निकल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने NDA में भाजपा के शामिल होने के चलते AIADMK से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि AIADMK विजय की TVK या DMK के साथ हाथ मिला सकती है। अगर DMK के साथ पार्टी गई तो ये बड़ा और ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा।

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अपडेट्स राजनीति से जुड़ा हालिया बड़े घटनाक्रम रिपोर्ट के मुताबिक, AIADMK के कुछ विधायक कथित तौर पर पुडुचेरी स्थित रिसॉर्ट से रवाना हो गए हैं। पार्टी ने यहां 28 विधायकों को रखा था। DMK ने सभी विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में रहने को कहा है। CPI(M) ने कहा कि जनता ने विधानसभा चुनावों में स्पष्ट जनादेश दिया है और इस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की मांग को लेकर एक समर्थक भूख हड़ताल पर बैठ गया है।