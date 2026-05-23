दिल्ली में पानी का भीषण संकट: IMD के ऑरेंज अलर्ट के बीच बूंद-बूंद को तरसते लोग
दिल्ली इस वक्त पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रही है क्योंकि गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग (IMD) ने 28 मई तक दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तापमान 43 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर बना हुआ है, हालांकि अभी तक इसे आधिकारिक रूप से लू नहीं माना गया है। पानी की मांग 1,250 मिलियन गैलन प्रतिदिन तक पहुंच गई है, जबकि आपूर्ति केवल 1,000 मिलियन गैलन प्रतिदिन ही हो पा रही है।
दिल्ली जल बोर्ड ने 1000 टैंकर भेजे
इस चुनौती से निपटने के लिए, दिल्ली जल बोर्ड शहर भर में रोजाना करीब 6,500 चक्कर लगाकर 1,000 के आसपास टैंकर भेज रहा है। इसके बावजूद, वसंत विहार और द्वारका जैसे कई इलाकों में पानी का दबाव कम है और आपूर्ति भी भरोसेमंद नहीं है। यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के सामने आ रही मुश्किलों के कारण, लोग अब निजी टैंकरों पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। ऐसे हालात में, स्थानीय संगठन और निवासी सभी से पानी बचाने की अपील कर रहे हैं।