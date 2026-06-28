कोलकाता गोदाम हादसा: बिहार के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

बचाव दल ने 33 लोगों को बचाया, 6 गिरफ्तार

NDRF, भारतीय सेना और पुलिस के बचाव दलों ने मिलकर 33 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। बचे हुए लोगों में से एक, माणिकचंद कुमार ने फंसे होने के दौरान मदद की गुहार लगाते हुए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें जमीन के पट्टेदार और स्ट्रक्चरल इंजीनियर शामिल हैं। वहीं, शहर के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भी गैरकानूनी निर्माण को मंजूरी देने के आरोप में शिकायतें दर्ज की गई हैं। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।